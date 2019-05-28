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Размер пособия по беременности и родам вырос: сколько он теперь составляет

Размер пособия по беременности и родам вырос: сколько он теперь составляет
13:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Фонд социального страхования сообщил, что в Украине за январь-апрель 2019 года размер пособия по беременности и родам вырос на 25,6% или на 245,1 гривен.

Фонд социального страхования сообщил, что за период с января по апрель 2019 года размер пособия по беременности и родам в Украине увеличился на 25,6% в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году.

В пресс-службе ведомства отметили, что размер пособия вырос на 245,1 грн. 

Декретные выплаты работающим гражданам

Декретные выплаты в 2019 году работающим мамам на весь период отпуска устанавливаются в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми", указанными в статье 8:

  • оплачивается 70 календарных дней до родов и 56 дней после (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей - 70 дней после родов);
  • гражданам, усыновившим детей, государство дает освобождение от работы с момента усыновления в размере 56 календарных суток. В случае усыновления ребенка обоими родителями, отпуск по уходу может оформить любой из них;
  • лицам, которые относятся к 1-4 категории пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС, положен отпуск по уходу сроком 180 суток.

Средства для декретных выплат по беременности и родам начисляются Фондом социального страхования. Начинается отсчет с первых суток выхода в "декретный отпуск", зафиксированного специалистами отдела кадров на основании больничного листа. Назначение выплаты декретных в 2019 году в Украине утверждается уполномоченным органом социального страхования после предоставления больничного листа и оформляется в виде специального протокола.

Пособие для неработающих граждан

Законодательство предусматривает декретные выплаты в Украине в 2019 г. неработающим мамам. Беременные женщины, которые по тем или иным причинам не числятся в системе государственного социального страхования, все равно имеют возможность получить поддержку в связи со своим положением. Это регламентировано статьей 9 Закона Украины от 21.11.1992 № 2811-XII "О государственной помощи семьям с детьми".

А значит, начисление декретных в 2019 году в Украине будет доступно для лиц, которые не делают взносов в Фонд социального страхования, например, студенты, предприниматели и другие. Требуемый пакет документов, в таком случае, им нужно предоставлять в отдел соцзащиты населения по месту жительства, поскольку заниматься всеми необходимыми процедурами будет именно этот орган.

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Согласно действующего законодательства неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным в качестве субъекта предпринимательской деятельности оплачивается помощь в размере 25 процентов от размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица, в расчете на месяц. Но нужно понимать схему расчета. С 1 декабря 2018 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 1921 грн., т.е. 25% - это 480,25 грн. в месяц. Следовательно, 15,49 грн. в день, и за 126 дней получается 1952 грн, за 140 дней - 2169 грн.

Прожиточный минимум в течение 2019 года будет увеличиваться: с 1 июля и с 1 декабря 2019 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 2007 грн и 2102 грн соответственно.

В Фонде социального страхования также рассказали, что в большинстве случаев продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней. За этот период средняя сумма помощи от фонда достигает 30,9 тыс. гривен. 

В ведомстве отметили, что с января по апрель 2019 года фонд направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд гривен. Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.

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