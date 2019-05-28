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В Верховной Раде провалили законопроект о соцзащите беременных женщин

В Верховной Раде провалили законопроект о соцзащите беременных женщин
16:08 Сегодня Телеграф Фото: xvatit.com

Новости Украины: В Верховной Раде Украины не смогли поддержать законопроект, предусматривающий повышение социальных гарантий беременным женщинам.

Сегодня, 28 мая, во время заседания ВРУ, на повестке дня среди прочих законопроектов стоял на голосовании Закон №7113 "О внесении изменений к Кодексу законов о труде Украины относительно повышения социальных гарантий защиты беременных женщин".

Как сообщается на сайте ведомства, голосов депутатов, присутствующих на заседании, было более чем недостаточно для того, чтобы закон приняли. Из необходимых 226 голосов удалось получить только 138, воздержались 23, не голосовали 153 депутата. Следует отметить, что из числа проголосовавших были двое, кто откровенно против данного законопроекта. Так, на красную кнопку системы голосования нажали один депутат из "Оппозиционного блока" и один из партии "Самопомич".

На этом фоне в Раде обстановка накалилась, инициаторы проекта попытались сагитировать коллег к более ответственному голосованию. Как результат, еще четыре попытки дать "зеленый свет" закону не увенчались успехом. И хоть противники передумали, голосов все равно не хватило - 147 "за" и 160 не голосовавших.

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Данный проект был подан в Верховную Раду Украины еще в октябре 2017 года. Менее чем за две недели его вручили на рассмотрение. И только сегодня Закон поставили на голосование, которое было провалено.

Если бы проект закона был поддержан депутатами ВРУ, молодые мамы смогли бы получить ряд социальных гарантий, в частности, сохранение заработной платы и сокращение рабочего дня на один час. Беременным оставалось только принести справку о том, что она состоит на учете. Принятые новшества вступили бы в силу со дня публикации Закона.

Вместе с этим проектом в Раде не смогли собрать необходимое количество голосов и поддержать такие законы, касающиеся ЖКХ, по вопросам радио и телевидения, об альтернативных источников энергии, о рынке электроэнергии, финансировании программ и медучреждений.

Также депутаты проигнорировали важность законопроектов об усилении ответственности за отказ во льготной перевозке отдельной категории граждан и реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий. Не с первого раза был принят проект Постановления "об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области.

Ко второму часу дня из 37 голосований во время пленарного заседания ВРУ только 2 были успешными.

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ВРУ, Закон, Беременность, Проект, Депутаты, Заседание, Рада, Защита, Голосование, Гарантии.
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