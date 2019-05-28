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Волкер: В НАТО не считают агрессию РФ препятствием для вступления Украины в Альянс

Волкер: В НАТО не считают агрессию РФ препятствием для вступления Украины в Альянс
19:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Вторжение РФ на Донбасс не является препятствием для движения Украины в НАТО.

Боевые действия, которые Россия ведет на Донбассе, вызывают беспокойство у союзников по НАТО, но агрессия России не может считаться препятствием для подготовки Украины к членству в Альянсе и для помощи со стороны НАТО в проведении реформ оборонного сектора.

Боевые действия, которые Россия ведет на Донбассе, вызывают обеспокоенность у союзников по НАТО, но агрессия России не может считаться препятствием для подготовки Украины к членству в Альянсе и для помощи со стороны НАТО в осуществлении реформ оборонного сектора.

Об этом во вторник во время видеоконференции заявил специальный представитель Государственного департамента США в переговорах по Украине Курт Волкер.

"Тот факт, что Россия оккупирует часть Украины и продолжает боевые действия в Украине, является предметом обеспокоенности, поскольку страны НАТО не хотели бы быть втянуты в конфликт. В то же время, мы можем таким образом направить неверное послание России, мол, все, что она должна сделать - это атаковать страну, и эта страна не сможет считаться кандидатом на вступление в НАТО. Я думаю, мы достаточно ясно дали понять - мы продолжаем придерживаться взятых в Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году) обязательств, что однажды Украина станет членом НАТО. Мы хотим работать вместе с Украиной с тем, чтобы ответить на все вызовы, с которыми она сталкивается, чтобы создать для нее как можно лучшую позицию, чтобы НАТО могло рассмотреть вопрос о расширении, когда Украина также будет к этому готова ", - подчеркнул американский дипломат.

Он назвал события на Донбассе "гуманитарной катастрофой", ведь больше всего страдает население этих регионов, требующее всей возможной поддержки и помощи как со стороны правительства Украины, так и от международного сообщества.

"Все это происходит в результате российского вторжения, оккупации, и продолжения боевых действий на территории Украины. Украинцы продолжают гибнуть каждую неделю, это огромная трагедия. Мы все обеспокоены этим кризисом, этой войной ", - сказал Волкер.

"В том, что касается евроатлантических устремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем. Еще надо много сделать во всех секторах - в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике ... В части отношений с НАТО - также должны быть усилия по достижению совместимости и реформированию оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе ", - добавил спецпредставитель Государственного департамента США.

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НАТО, Россия, Евроинтеграция, Курт Волкер.
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