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США изучают возможность идентификации и непризнания паспортов РФ, выданных в ОРДЛО

США изучают возможность идентификации и непризнания паспортов РФ, выданных в ОРДЛО
21:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые получили украинцы с Донбасса.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые получили жители временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.

Он назвал "очень провокационным шагом" решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов, чтобы выдавать их украинцам с оккупированного Донбасса.

"Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму", - заявил Волкер.

Как сообщалось ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

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США, Донбасс, ОРДЛО, Курт Волкер, Паспорта РФ.
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