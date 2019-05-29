День ангела Николая: значение имени и поздравления в прозе

Новости Украины: Имя Николай в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас. Сокращенные обращения к Николаю в европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс. Употребляемые в России ласковые обращения Никола, Микола также приобрели независимость и самостоятельность.

От имени Николай образовано несколько женских имен. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.

Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперед, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделен самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно черствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно все анализирует. Случаются моменты, когда в нем проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.

Обычно судьба Николая складывается не просто. его молодость чаще проходит бурно, а с годами перерастает в монотонный быт. Когда у обладателя этого имени появляются внуки, он начинает уделять им много времени. Стоит отметить, что некоторые мужчины с именем Николай способны неожиданно изменить свою судьбу.

Николай достаточно эгоистичный человек с консервативными убеждениями. В жизни он не использует свою интуицию, а полагается на личные умозаключения. Такого мужчину нельзя назвать коммуникабельным. Он достаточно умен и сообразителен, но обычно явно не показывает своих способностей. Николаю свойственны неординарные решения.

В жизни Николай проявляет строгость не только к окружающим его людям, но и к самому себе. если он видит в ком-либо обманщика, то сразу теряет к нему какое-либо уважение. Непорядочный человек никогда не станет другом Николая.

Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. если обладатель этого имени займет руководящий пост, то становится достаточно жестким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.

Поздравления

Коля, Коленька, мой милый Николай, поздравляю тебя, дорогой. Желаю быть мудрым и отважным императором своей жизни, браво стремиться к целям и верить в свой успех, желаю с каждым днем по частицам собирать мозаику своего счастья, бережно хранить свою любовь и наслаждаться чудными видами окружающего мира.

Милый наш Николай, поздравляю тебя с праздником, с Днем Рождения и желаю того, что ты сам желаешь в таком объеме, который тебе необходим и именно тогда, когда это будет нужно. Пусть в твоей жизни все удается, а успехи всегда и везде заслоняют собой неудачи.

Коленька, в этот день я искренне желаю тебе любви навечно и счастья навсегда. Будь в каждом деле безупречен, будь в каждом дне веселым, добрым и крутым. Желаю светлой мысли в голове, огня надежды в сердце и только хорошего настроения на душе.

Ты рожден победителем, и отступать ты абсолютно не привык. Ты яркий, умопомрачительный, интересный и экстравагантный мужчина, который напоминает рыцаря из сказки. Коль, будь таким всегда, невзирая на все трудности, которые тебе может преподнести жизнь. Я желаю тебе непоколебимости, успеха и ровного пути. Не теряй себя в серых буднях.

Дорогого Коленьку поздравляю, большого счастья, крепкого здоровья и необыкновенного чуда в жизни желаю. Пусть ступени жизни будут легки, пусть удачно завершается любое дело, пусть любимые люди будут всегда рядом, пусть будет много поводов для радости и веселья.

Коленька, поздравляю тебя, дорогой. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.