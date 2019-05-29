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Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни

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Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В ближайшие дни на западе и севере Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалами.

В ближайшие сутки, 29 мая, в западную часть Украины атмосферный фронт принесет дожди, местами значительные, которые будут сопровождаться грозами, местами с градом и шквалистым ветром; на остальной территории в зоне повышенного давления будет сухо и тепло, а на юго-востоке страны даже жарко.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и Житомирской областях - грозовые дожди, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 12-15°, днем 17-22°. На остальной территории - без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-32°. В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,6 градусов тепла в 1924 году, самая низкая ночью – на отметке 1,9 градусов выше ноля в 1918 году.

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 29 мая в городах Украины:

  • Ужгород – значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью +14...+16, днем +21...+23
  • Львов – значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью +14...+16, днем +21...+23
  • Ивано-Франковск – значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью +13...+15, днем +20...+22
  • Тернополь – значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью +15...+17, днем +20...+22
  • Черновцы – значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Хмельницкий –значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью +15...+17, днем +21...+22
  • Луцк – сильный дождь, ночью ночью +15...+17, днем +19...+21
  • Ровно – сильный дождь, ночью  ночью +15...+17, днем +20...+22
  • Житомир – дождь, ночью +15...+17, днем +24...+26
  • Винница – дождь, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Одесса – ясно, ночью +15...+17, днем +27..+29
  • Николаев – ясно, ночью +15...+17, днем +27...+29
  • Херсон –  ясно ночью +14...+16, днем +26..+28
  • Симферополь –  ясно, ночью +15...+17, днем +27..+29
  • Кропивницкий – ясно, ночью +16...+18, днем +26...+28
  • Черкассы – ясно, ночью +14...+16, днем +26...+28
  • Чернигов – ясно, ночью +14...+16, днем +25...+27
  • Сумы – ясно, ночью +14...+16, днем +26...+28
  • Полтава – ясно, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Днепр –  ясно, ночью +16...+18, днем +27...+29
  • Запорожье –  ясно, ночью +15...+17, днем +27...+29
  • Донецк – ясно, ночью +15...+17, днем +29...+31
  • Луганск – ясно, ночью +12...+14, днем +29...+31
  • Харьков – ясно, ночью +13...+15, днем +29...+31
  • Киев – ясно, ночью +16...+18, днем +25...+27

В четверг, 30 мая, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории страны - без осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 14-19°, днем, на остальной территории 28-33°, в северных, Винницкой, Черкасской областях 24-29°.

В Киеве – ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 18-24°, возле Приморского 16°; в Днепре возле Киева 20°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

31 мая синоптики прогнозируют в западных, северных, Винницкой, местами в Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; на остальной территории страны без осадков. Ветер юго-восточный, в западных,  и в северных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 13-18°, днем в северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°, на остальной территории 28-33°.

В столичном регионе 31 мая кратковременные грозовые дожди (ночью 30 мая местами), днем местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

На выходные, 1-2 июня, в Украине жаркая неустойчивая погода: кратковременные дожди, грозы, только в восточных областях, Приазовье и в Крыму преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, в западных областях 8-14°; днем 23-29°, на юге и востоке страны до 33°.

На Киевщине в первые дни июня ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

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Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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