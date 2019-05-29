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В НАПК составили протоколы относительно лиц, не подавших вовремя декларации

В НАПК составили протоколы относительно лиц, не подавших вовремя декларации
15:09 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости Украины: За несвоевременно поданные декларации в НАПК составили админпротоколы относительно восьми субъектов, среди которых судьи, директора госпредприятий и депутат.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая, на сайте ведомства. Также причиной для составления сообщений стала существенная разница материального состояния лиц, связанная с приобретением недвижимости и получением доходов.

Как сообщает пресс-служба НАПК, три протокола были составлены относительно главы Апелляционного суда Житомирской области Юрия Жизневского, который несвоевременно подал сообщение об изменениях имущественного состояния. Так, представитель суда приобрел автомобиль, стоимостью в 2,6 млн грн. Кроме этого Жизневский получил кредит на свое приобретение в размере более миллиона гривен и 155 тысяч для страховки иномарки.

Его коллега Александр Князюк, который занимает должность судьи Высшего специализированного суда по рассмотрению цивильных и уголовных дел, не успел вовремя подать декларацию за 2017 год. С декларацией о доходах задержалась и депутат Киевгорсовета Елена Антонова. Она не смогла своевременно сообщить о том, что приобрела ценные бумаги общей стоимостью более 2 млн грн.

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Директор одного из госпредприятий Петр Кливец получил прибыль в размере почти 160 тысяч гривен, но не подал соответствующее сообщение в Реестр деклараций. Нарушил срок подачи сообщения об изменениях имущественного состояния начальник терруправления Счетной палаты Львова Владимир Пихоцкий. Он получил заработную плату в размере 91 тыс грн.

На сайте НАПК отмечается, что во всех перечисленных случаях предусматривается ответственность за нарушения, предусмотренные ч.1, 2 ст. 172-6 КУпАП.

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Судья, Депутат, Прибыль, Нарушение, Имущество, Сообщение., Реестр, Декларации, НАЗК.
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