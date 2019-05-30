Еще девять украинских моряков с задержанного в Египте танкера возвращаются домой

Новости Украины: В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark".

Еще девять украинских моряков, задержанных египетскими военно-морскими силами в Красном море, 29 мая вылетают из Египта в Украину, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

Также он отметил, что в министерстве работают над получением ответов по делам всех задержанных за рубежом украинских моряков.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - написал Кирилич в микроблоге Твиттер.

День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном. pic.twitter.com/p7J4Whgd8d — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 мая 2019 г.

Как сообщалось, 18 мая на борт дрейфующего в Красном море танкера Sea Shark, в экипаже которого 31 моряк, в том числе 19 граждан Украины (включая двоих моряков из временно оккупированного РФ Крыма) с грузом сырой нефти из Ирана поднялись представители Военно-морского флота Египта, которые заявили, что передвижение экипажа будет ограничено до выгрузки перевозимого груза.

При этом египетские военные разделили экипаж на две группы. Военные отказали в удовлетворении просьб некоторых моряков, которые просили пустить их к врачу. Также у моряков забрали мобильные телефоны, вследствие чего у них отсутствовала возможность совершить звонок домой.

Согласно информации профильных морских интернет-ресурсов, судокоманда "Sea Shark" состоит из 19 граждан Украины, гражданина Азербайджана, 11 граждан Филиппин, Шри-Ланки и Индии.