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Еще девять украинских моряков с задержанного в Египте танкера возвращаются домой

Еще девять украинских моряков с задержанного в Египте танкера возвращаются домой
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark".

Еще девять украинских моряков, задержанных египетскими военно-морскими силами в Красном море, 29 мая вылетают из Египта в Украину, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

Также он отметил, что в министерстве работают над получением ответов по делам всех задержанных за рубежом украинских моряков.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29.05", - написал Кирилич в микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, 18 мая на борт дрейфующего в Красном море танкера Sea Shark, в экипаже которого 31 моряк, в том числе 19 граждан Украины (включая двоих моряков из временно оккупированного РФ Крыма) с грузом сырой нефти из Ирана поднялись представители Военно-морского флота Египта, которые заявили, что передвижение экипажа будет ограничено до выгрузки перевозимого груза.

При этом египетские военные разделили экипаж на две группы. Военные отказали в удовлетворении просьб некоторых моряков, которые просили пустить их к врачу. Также у моряков забрали мобильные телефоны, вследствие чего у них отсутствовала возможность совершить звонок домой.

Согласно информации профильных морских интернет-ресурсов, судокоманда "Sea Shark" состоит из 19 граждан Украины, гражданина Азербайджана, 11 граждан Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

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МИД, Танкер, Василий Кирилич, Sea Shark.
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