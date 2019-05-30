День защиты детей 2019: дата и история праздника

Новости Украины: Узнайте, когда отмечается Международный день защиты детей в Украине и мире.

Ежегодно в Украине и мире отмечается радостный и веселый детский праздник – Международный день защиты детей. Он празднуется 1 июня и в 2019 году приходится на субботу – выходной день.

Примечательно, но накануне, 31 мая, во многих школах страны прозвенит последний звонок, и дети в эти выходные будут продолжать праздновать прощание со школой и начало летних каникул. Так что праздничное настроение удваивается.

А это значит, что в нынешнем году у вас есть отличная возможность посвятить все выходные семье и детям, приятно провести время, радовать своих ребят подарками и сюрпризами, ведь дети их так любят!

История

Согласно одной легенде, все началось с того, что один китайский консул в США решил устроить праздник для детей-сирот китайского происхождения. Для них было организовано представление из лодок-драконов, а также были вручены подарки. Неизвестно, это ли послужило поводом для создания этого торжества или нет, но в этом же году начали говорить в Женеве об учреждении такого праздника. Однако из-за последующих трагических военных событий, празднование Международного Дня Защиты детей отложилось на некоторое время.

Снова заговорили о нем спустя 4 года после окончания войны, а именно в 1949 году на Международной демократической федерации женщин, которая проводилась в Париже. Здесь обсуждалось множество различных социальных проблем, среди которых затрагивалась и тема защиты детей, а также поднимался вопрос о возобновлении традиции чествования этого праздника. А потому уже 1950 года его начали отмечать во всем мире.

Как отмечают День защиты детей

Во многих городах мира именно в этот день организовывают различные акции, посвященные теме детей, мероприятия, общегородские праздники. Для детей устраивают различные конкурсы и викторины. И, конечно же, куда же без подарков, все дети получают небольшие презенты.

Помимо всего прочего, многие благотворительные организации да и просто добрые и отзывчивые люди отправляются в различные учреждения, такие как хосписы, детские дома, дома малютки, реабилитационные центры для детей-инвалидов и устраивают им настоящий праздник. Одни дарят подарки, другие устраивают целые театральные представления и концерты с конкурсами и призами. Все это стало доброй традицией в этот праздник во многих странах.

Международный день защиты детей в разных странах

Каждый из нас точно знает как этот праздник проходит в нашей стране - обычно это городские мероприятия с участием детей, концерты и конечно же небольшие подарки. Однако ведь это Международный День Детей, и в разных странах такой праздник тоже есть, хоть и даты везде отличаются. Итак, давайте же разберемся как этот праздник проходит во всем мире.

Япония

Здесь таких праздников не один, а целых три. Один посвящен только девочкам и отмечается 3 марта. Родители по случаю устраивают выставку красивых кукол в кимоно, а потом они, конечно же, остаются им в качестве подарка. А уже 5 мая устраивается праздник мальчиков и в честь них в доме, где есть мальчишки вывешиваются флаги. Следующий праздник называется “Семь-пять-три”. Название, как уже можно догадаться, довольно таки символично, ведь согласно японской культуре, именно эти года в жизни ребенка являются самыми счастливыми. Поэтому и было решено установить отдельный праздник для детей трех, пяти и семи лет.

Республика Корея

В этом государстве праздник детей отмечают 5 мая, и, кстати, изначально, как и в Японии, это был день мальчиков. Позже это стало днем всех детей. Обязательно родители дарят в этот праздник своим ребятишкам подарки, о которых они давно мечтали, всех детей одевают в национальные костюмы, а на площадях во многих городах организовывают различные мероприятия.

Испания

В Испании праздник детей является больше религиозным. Отмечается он 5 января, вечером в этот день и до самого утра 6 числа парадные машины проезжают по всему городу. В них восседают три короля, которые раздают всем детишкам подарки. Когда же колонна подъезжает к районной администрации, все ребята обступают машины и становятся в очередь, чтобы сидя на коленях у одного из королей получить особый подарок, но при условии, что они пообещают весь год себя хорошо вести.