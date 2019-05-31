Именины (День Ангела) Юлии: значение имени и поздравления

Новости Украины: Юлия – невероятно общительная девушка. Очень часто девушки с этим именем одарены творческими способностями и интуицией.

Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло в русский язык из греческого языка и означает "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, имя Юлия из латинского языка, трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев". В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").

Имя Ульяна является родственным именем, но многие считают его народной формой имени Юлия. Ульяна произошло от Иулиания (мужское имя – Иулий, Юлий), а Юлия – от Юлиана (Юлианна) и Юлиания (мужское имя - Юлиан).

Редко употребляемые в современности имена Юлиана и Юлиания имеют уменьшительно-ласкательное обращение Яна и Лиана, являющиеся самостоятельными именами. Ульяна, Юлия, Иулия, Юлиана очень созвучные и родственные имена, употребляются также самостоятельно и независимо друг от друга.

Юля очень удачно выбирает себе супруга, который становится ее смыслом жизни. С мужем она живет душа в душу, без сложностей и ссор. Домашнее хозяйство очень быстро становится для нее главной заботой в жизни. ему она посвящает все свои силы и время. Гости всегда найдут на Юлином столе сделанные ей самой соленья и маринады, консервы и варенья. Кроме того, гость – всегда желанный человек в доме Юлии. его всегда будет ждать угощения и приятная беседа. Юля относится к тем замечательным людям, которые с радостью выслушают о ваших успехах, не испытывая при этом зависти.

В глубине душе Юлия довольно скрытна, и, внимательно слушая собеседника, она мало, что расскажет о себе. В поступках девушка может быть излишне осторожна и нерешительна. Внешне Юлия мудрый и тактичный человек, но на самом деле она весьма капризна.

Девушка Юлия охотно занимается благотворительностью, способна к бескорыстию, но вот вину свою признавать не умеет. Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна. Для нее будет большой удачей, если рядом с ней будет сильный и зрелый человек, обладающий твердым характером. Юлия с радостью подчинится такому покровительству.

Свою внутреннюю силу Юля с успехом может направить на что угодно. Юля-жена направит ее на обустройство быта, Юля-работница вложит все свои силы в достижение поставленных перед ней задач. Однако ждать, что она удовлетворится чем-то одним бесполезно. Запертая в пределах одной сферы жизни Юля не может справиться со своими эмоциями, страдает от депрессии и отвращения к окружающим. Однако эмоции девушка старается держать в себе, ведет себе бесстрастно.

Учение – не конек Юли. ей ближе профессии стюардессы или психиатра. Порой даже девушка с этим именем может отказать от работы, полностью посвятив себя дому. Из книг Юля познает мир. Может увлечься народной медициной, лечить себя и других. Однако врачом не станет – учиться долго, да и вид крови девушке очень неприятен.

Среди друзей Юли много как женщин, так и мужчин. Она легко общается с людьми независимо от их пола. Сама она в приятели навязываться не будет и с чужой стороны этого не потерпит. Юлию легко обидеть или ранить, любой нечестный поступок Юлия принимает слишком близко к сердцу. Те же, к кому Юлия привязалась, могут быть уверены в верности и постоянстве чувств девушки.

Юлия – короткое имя, состоящее преимущественно из гласных. Нежность – основная характеристика, которую у него выделяют. Кроме того, многие отмечают красоту (91%), мелодичность (91%) и легкость (87%) звучания имени. Иногда в нем слышат и определенную женственность (90%). Похожие по фоносемантическому профилю имена – Лиана, Элина и Алия.

Поздравления

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печали к тебе не подпускает,

Пусть неудача от тебя бежит,

Пускай удача тебя часто посещает.

Для тебя сегодня, Юлечка, все нежные слова,

Пусть будет жизнь твоя, как река полна,

Пусть все проблемы решаются легко,

Пускай в судьбе все будет очень хорошо.

От души тебя, Юлечка, поздравляем,

И в день ангела искренне желаем,

Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,

Пусть мечты твои все сбудутся.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай удачу, подарит счастья птица,

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть судьба наградит тебя сполна.

В день ангела желаю быть тебе счастливой,

Цвести пышнее красивых роз,

И путь жизненный терпеливо,

Пройти без горя и без слез.

Пусть ангел тебя оберегает,

Пускай друзья надежные окружают,

Пускай везет тебе, Юлечка, во всем, всегда,

Пусть будет щедрою к тебе судьба.

День ангела настал сегодня твой,

Такое, Юлечка, поверь, забыть нельзя,

Свой праздник выдели особою строкой,

Иначе ангел может даже наказать.

Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,

Чтобы задобрить, испеки большой пирог,

Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,

Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.

Юлечка! Твой день в году один —

Светлых, славных, добрых именин!

Самая родная в мире ты —

Мы несем подарки и цветы!

Стройную, веселую, любя,

Воспеваем в одах мы тебя

И желаем счастья и добра

Юлии — ура, ура, ура!

Юля, поздравляю с именинами!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

Пусть во всем всегда тебе везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

В День ангела я поздравляю

Красотку-Юленьку мою.

Пусть счастье, мир преображая,

Раскрасит ярко жизнь твою.

Не будет грусти и печали,

Легко проходит каждый день.

Успех дела твои венчает,

И ангела накроет сень.