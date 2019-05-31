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День ангела Богдана: значение имени и поздравления в прозе

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День ангела Богдана: значение имени и поздравления в прозе
08:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Богдан – это славянское имя, означает "данный Богом", "дарованный Богом", "Божий дар".

Очень часто имя Богдан использовали как вариант имен Иоанн (Иван), Феодор (Федор) и Феодот (Федот), имеющих такое же значение.

Имя Богдан соответствует еврейским именам Натаниэль и Ионатан, греческому Феодот, латинскому Деодат, французскому Дьедонне, болгарскому Божидар. В православной церкви Богдана крестят под именем Феодот. Парное женское имя – Богдана.

В отношениях Богдан – безусловный лидер. Жену себе выбирает покорную, держит ее в строгости, может даже прикрикнуть на нее на людях. Но, тем не менее, из Богдана выходит очень хороший муж. Он стремится найти себе дополнительный заработок, много по дому делает своими руками, заработанное расходует экономно. единственное, на что Богдан не жалеет денег, это отдых. Причем он предпочитает именно семейный отдых.

Богдан любит лишь однажды, в отношениях верен своей половинке, а в ревности становится просто не управляем. Несколько смягчена эта черта у мужчин, рожденных весной или летом. В женщине ищет в первую очередь понимание и духовную близость. С будущей супругой у Богдана должны быть сходные интеллектуальные интересы. Из всего перечисленного становится ясно, что далеко не с каждой женщиной Богдан способен создать союз.

Избранница "летнего" Богдана может положиться на его благородство и умение не терять присутствие духа в любой ситуации. Он внушает своей подруге уверенность, хоть внешне и не сентиментален. Легкомысленная женщина не сможет завоевать доверие Богдана, поскольку у него хорошо развита интуиция. В спутнице Богдан должен быть уверен полностью, предъявляет очень высокие требования к супруге, может выбирать ее годами.

 

С днем ангела, Богдан! Всем нам, твоим друзьям и родным, был сделан подарок, нам был дан ты, самый лучший человек и самый прекрасный мужчина. Поздравляю и желаю тебе успехов во всем за что бы ты ни взялся. Будь счастлив и весел всегда и везде.

Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Дорогой Богдан, мы поздравляем тебя с праздником! У тебя верная жена и замечательные дети, прекрасный дом, в котором многое сделано твоими руками, ты многого добился на работе. Желать что-то человеку, у которого все есть, тяжело, но мы желаем тебе крепкого здоровья, чтобы ты всегда был рядом со своими близкими!

***

Наш именинник дан богами. Любимый сын, надежный друг, ответственный работник и верный муж. Все, чего можно желать, ты добился. А желаю я тебе и семье твоей главного сокровища — здоровья! Ну и, конечно, пусть позитивный настрой не покидает тебя!

От души поздравляю тебя, Богдан. Желаю, чтобы жилось на белом свете хорошо и радостно, чтобы на твоей стороне всегда была правда, удача и добро. Желаю быть всеми уважаемым и успешным Богданом, любимым и всегда позитивно настроенным Бодей.

***

Богдан! В этот замечательный праздник – твой самый лучший, самый запоминающийся день в году – день рождения я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда был на волне позитива и черпал вдохновение во всем, где только можно! Пусть тебя сопровождает удача, пусть успех подкарауливает с лавровыми венками наперевес и медалями наготове на каждом шагу! есть такое замечательное выражение "обречен на успех" - вот чего я тебе от всей души и сердца желаю! Покоряй! Достигай! Добивайся! Получай! Гордись! И стремись – снова и снова!

День ангела Дмитрия: значение имени и поздравления в стихах

Ты — Богом дан нам в счастливый миг! Верный, надежный наш друг! Добрый коллега! Ты — наш Божий подарок — светлый и хороший человек! Желаем почаще встречаться с нами на природе и участвовать в битвах только на футбольном и шахматном поле или, соревнуясь на рыбалке!

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