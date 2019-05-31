Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны

Новости Украины: В Украине в последний день весны будет тепло, местами кратковременные дожди с грозами.

В Украине в последний день календарной весны, 31 мая, сохранится теплая погода, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди с грозами в большинство областей, на юго-востоке будет жарко и без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных, северных, центральных регионов и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный (на востоке - юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-19°, днем 28-33°, в северных и Винницкой областях 23-28°.

В Киеве 31 мая ожидается кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 31 мая в городах Украины:

Ужгород – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +21...+23

Львов – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +19...+21

Ивано-Франковск – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +19...+21

Тернополь – дожди и грозы, ночью +12...+14, днем +20...+22

Черновцы – дожди и грозы, ночью +12...+14, днем +19...+21

Хмельницкий –дожди и грозы, ночью +12...+14, днем +20...+22

Луцк – ясно, ночью ночью +11...+13, днем +20...+22

Ровно – ясно, ночью ночью +12...+14, днем +20...+22

Житомир – дождь, ночью +14...+16, днем +23...+25

Винница – дождь, ночью +14...+16, днем +23...+25

Одесса – дожди и грозы, ночью +16...+18, днем +26..+28

Николаев – ясно, ночью +16...+18, днем +30...+32

Херсон – ясно ночью +17...+19, днем +30...+32

Симферополь – ясно, ночью +17...+19, днем +27..+29

Кропивницкий – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +28...+30

Черкассы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +27...+29

Чернигов – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +27...+29

Сумы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +25...+27

Полтава – ясно, ночью +15...+17, днем +28...+30

Днепр – ясно, ночью +16...+18, днем +30...+32

Запорожье – ясно, ночью +16...+18, днем +29...+31

Донецк – ясно, ночью +17...+19, днем +30...+32

Луганск – ясно, ночью +15...+17, днем +30...+32

Харьков – ясно, ночью +16...+18, днем +30...+32

Киев – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +25...+27

В Украине 1 июня в большинстве центральных и северных регионов, а также в Одесской, Николаевской областях и в Прикарпатье местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза; на остальной территории – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных регионах и Днепропетровской области ночью 15-20°, днем 28-33°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Киеве 1 июня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-восточный , 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, возле Приморского 17°; в Днепре возле г.Киева 20°.

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

2 июня синоптики прогнозируют в большинстве центральных, северных областей, на Прикарпатье, Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части, восточных, Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 28-33°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.

На Киевщине 2 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу 3 июня в западных, южных и восточных областях, 4 июня на Херсонщине, в Крыму и на Правобережье страны местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18°, на юге местами до 22°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-29°, на остальной территории 27-33°.

В столичном регионе 3 и 4 июня осадков не ожидается, лишь днем во вторник местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 3 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.