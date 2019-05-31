Международный день защиты детей: цель праздника

Новости Украины: Ежегодно в Украине 1 июня отмечают Международный день защиты детей или Международный день детей (International Children’s Day).

В этом году праздник выпадает на выходной день (субботу) и идет сразу после последнего звонка в учебных заведениях (31 мая).

Решение о его проведении приняли в далеком 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, которая проходила в Женеве. Почему именно 1 июня, доподлинно неизвестно.

Одна из версий говорит, что в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил Фестиваль лодок-драконов. Праздник пришелся на 1 июня и как раз совпал со временем проведения «детской" конференции в Женеве.

Цель и миссия праздника

Главными целями дня являются поощрение мира, братства и взаимопонимания между детьми; призвать родителей, государства, правительственные и неправительственные организации защищать права и свободы детей.

Человечество обязано дать ребёнку лучшее, что оно может дать, – такова основная идея.

Международный день защиты детей – это также повод напомнить взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнений и вероисповедания, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда. Только в условиях защиты прав и свобод ребенка возможно формирование гуманного и справедливого общества.

Первый день лета – возможность для подростков задуматься о своем месте в мире и рассмотреть, какие проблемы они считают важными для себя и общества в целом.

Как празднуют день защиты детей

Международный день защиты детей отмечается в первый день лета, когда у школьников начинаются долгожданные летние каникулы.

В этот день обязательно найдите время для совместной прогулки с ребенком в городе.

Повсюду проводятся интересные детские мероприятия как государственными, так и коммерческими организациями, цель которых – привлечь внимание к проблемам детей. Каждый ребенок имеет право расти здоровым и сильным, быть образованным и защищенным. 1 июня проводится большое количество благотворительных акций в поддержку детей, нуждающихся в помощи: деток с ограниченными возможностями, сирот, беженцев, детей из малоимущих и неблагополучных семей. Это шанс помочь им обрести счастливое детство.

Организаторы праздничных программ Дня защиты преподносят подарки детям, различные призы и бонусы, а родители повсеместно покупают сладости и воздушные шары своей детворе.