Депутат рассказал, когда законопроект о каннабисе может быть рассмотрен в Раде

Новости Украины: Законопроект о легализации медканнабиса может быть проголосован в Раде на следующей неделе.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса (законопроект №10313) может быть проголосован на следующей неделе, прогнозирует один из его авторов депутат Александр Опанасенко.

"Законопроект зарегистрировали только 20 мая, он должен был быть проголосован 28 мая, он был в повестке дня, но его не успели проголосовать. Надеюсь, что 6 июня он будет стоять первым в повестке дня и будет кворум, чтобы голосование было результативным и законопроект был проголосован", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах второй Международной медицинской каннабис-конференция IMCC-2019 в Киеве в пятницу.

Депутат напомнил, что законопроект подготовлен на основе соответствующей петиции, набравшей необходимое количество голосов, и является приоритетным для рассмотрения Верховной Радой.

"Этот нормативный акт автоматически попадает в повестку дня и должен быть рассмотрен на первом планарном заседании", - сказал он.

Опанасенко считает, что законопроект может быть принят текущим составом Верховной Рады и во втором чтении.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы этот закон прошел и первое, и второе чтение. А если он будет принят в первом чтении, то он перейдет в следующую каденцию, которая и будет рассматривать его во втором чтении его. Если же он не будет принят в первом чтении, то две фракции, которые на 100% будут в следующем парламенте, поставили подписи, что этот закон будет приниматься", - сказал он.

При этом депутат отметил, что необходимые для реализации этого закона нормативные акты могут быть разработаны и приняты в течение шести месяцев. "Часть вопросов будет разрабатывать Минздрав, часть МВД, я думаю, что часть вопросов будет возложена и на Министерство науки и образования, потому что целый блок вопросов в законопроекте связан с научными исследованиями", - сказал он.

Вместе с тем Опанасенко отметил, что авторы законопроекта ставили перед собой задачу максимально вписать возможности применения медицинского каннабиса в медицинских целях в действующую нормативную базу.

"Мы не придумывали каких-то новых алгоритмов и процедур, мы хотели максимально вписаться в действующую систему координат", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что авторы законопроекта ставили пред собой задачу урегулировать возможность украинцев получать лекарства к канабиоидами наравне с другими группами обезболивающих препаратов и получить доступ к новейшим медицинским технологиям, разрешить ученым проводить запрещенные в настоящее время исследования в этом направлении, а также создавать сырьевую базу для производства этих препаратов, в том числе, выращивать медицинский каннабис.

При этом Опансенко отметил, что закон не предусматривает бюджетных закупок препаратов медицинского каннабиса.

Как сообщалось, законопроект об изменениях в действующее законодательство относительно обеспечения фундаментального права личности на жизнь, предусматривающий, в частности, легализацию оборота медицинского каннабиса (законопрооект №10313) зарегистрировали 102 депутата разных фракций.

В конце января на сайте Верховной Рады была зарегистрирована петиция за легализацию медицинского каннабиса, которая за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.