День ангела Ивана: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

В отношениях главная цель для Ивана - создание крепкой и надежной семьи. Иван не пойдет изменять своей избраннице, если она не разочарует его.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Хотя в трудолюбии Ивану не откажешь, он все-таки несколько тяжел на подъем. Для коллег он, как правило, "свой парень". Имея широкий круг интересов, Ивану под силу найти общий язык с каждым. если он берется за дело, то, скорее всего, оно ему удастся.

Поздравления

Иван, прими ты наши поздравленья,

С тобой, Иван, мы, без сомненья,

Пойдем в огонь, пойдем мы в воду,

В грозу, в любую непогоду.

Ведь ты, Иван, пример мужчины,

Решенья ищешь, не причины.

Так будь решительным и сильным,

А вместе с тем будь позитивным.

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надежные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

С днем ангела тебя, Иван, поздравить рады,

Пускай исчезнут на твоем пути все преграды,

Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,

Пускай судьба твоя будет самой счастливой.

Пусть все мечты твои сбываются,

Пусть все обиды забываются,

Пусть каждый день приносит вдохновенье,

Пускай отличным будет настроенье.

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В Именины сегодня я, Ваня,

И главное счастье храни!

Разносторонний очень он

И любознательный без меры.

Иван, кем хочет может стать,

Со всем он справится умело.

Иван — дар Бога. Имя дорогое.

Всегда его с достоинством носи.

Оно гораздо чаще, чем другое,

Встречается повсюду на Руси.

Иван — дар Бога. Таковым и будь ты,

Дар Бога разделяя меж людьми

И щедро в человеческие судьбы

Неся собой отраду, свет и мир.

С днем ангела Ваню поздравить

С тобой мы сегодня спешим,

И честность, и доблесть прославить

Сегодня всем сердцем хотим.

Семья пусть тобою гордится,

И в жизни пускай повезет,

Желаю скорее влюбиться,

Пусть сердце от счастья поет!

С Именинами,Ваня,

пусть чудо-желанья

исполняются все...

И дорогу весне

ты в сердце открой...

И поверь: мы с тобой!

Солнце пусть тебе улыбается,

А счастье пожмет, Ваня, руку,

Фортуна с тобою пусть знается,

И жизнь пусть не знает скуки!