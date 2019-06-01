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Жара и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета

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Жара и грозы: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета
09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Лето в Украине начнется теплой погодой с кратковременными дождями и грозой.

В ближайшие сутки, 1 июня, погоду в большинстве областей Украины будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду с кратковременными дождями и грозой в центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также на Прикарпатье будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса (с более низкой температурой на западе). На остальной территории (в юго-восточной части) сохранится жаркая и в основном сухая погода.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 28-33°. В западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°.

В Киеве - местами кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июня самая высокая температура днем была +31,7 в 2011 году, самая низкая ночью +4,1 в 1904 году.

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 1 июня в городах Украины:

  • Ужгород – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +22...+24
  • Львов – ясно, ночью +11...+13, днем +23...+25
  • Ивано-Франковск – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +21...+23
  • Тернополь – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +22...+24
  • Черновцы – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +22...+24
  • Хмельницкий –дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +22...+24
  • Луцк – ясно, ночью ночью +10...+12, днем +23...+25
  • Ровно – ясно, ночью  ночью +10...+12, днем +23...+25
  • Житомир – дождь, ночью +14...+16, днем +24...+26
  • Винница – дождь, ночью +15...+17, днем +25...+27
  • Одесса – дожди и грозы, ночью +17...+19, днем +23..+25
  • Николаев – дождь, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Херсон –  дождь, ночью +18...+20, днем +31...+33
  • Симферополь –  ясно, ночью +17...+19, днем +30...+31
  • Кропивницкий – дожди и грозы, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Черкассы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +25...+27
  • Чернигов – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +25...+27
  • Сумы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +24...+26
  • Полтава – дождь, ночью +15...+17, днем +25...+27
  • Днепр – дождь, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Запорожье –  ясно, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Донецк – ясно, ночью +18...+20, днем +30...+32
  • Луганск – ясно, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Харьков – дождь, ночью +17...+19, днем +30...+32
  • Киев – дожди и грозы, ночью +16...+18, днем +25...+27

2 июня в центральных областях и на Прикарпатье местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 13-18°, на юге до 21°, днем 25-30°, на юге и востоке до 33°.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°; в Днепре возле Киева 21°.

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

3 июня в Украине сохранится переменная облачность. В центральных областях и на Прикарпатье и в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 13-18°, на юге и востоке 30-33°.  В Киеве осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 3 июня, фото: meteo.gov.ua

В течение 4-5 июня погода существенно не изменится. На большей части Правобережья, 4 июня и на Херсонщине и в Крыму преимущественно небольшие кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-18°, на юге местами до 22°; днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях 23-29°, на остальной территории 26-32°. В течение 4-5 июня в столице ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 4 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 июня, фото: meteo.gov.ua

Также синоптики прогнозируют 6-10 июня кратковременные дожди и грозы в западных, в отдельные дни и в северных и центральных областях; на остальной территории преимущественно без осадков.

Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом

Температура ночью в эти дни составит 13-19°, на юге местами до 22°; днем 25-31°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 28-34°.  Температура ночью в столице 16-18°, днем 25-27°; по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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