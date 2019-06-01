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Сегодня - День защиты детей

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Сегодня - День защиты детей
10:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Ежегодно 1 июня в Украине и еще более 60 странах отмечают Международный день защиты детей.

Сегодня в Украине и мире традиционно отмечается День защиты детей и Всемирный день родителей.

День защиты детей –  это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

История праздника

День защиты детей берет свое начало с 1 июня 1925 года. Именно в этот день произошло два события, которые и стали определяющими при выборе даты праздника: в Женеве состоялась первая международная конференция, во время которой обсуждались проблемы детей, а генконсул Китая в Сан-Франциско собрал в городе группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у-Цзе - праздник, который символизирует начало лета.

Официально Международный день защиты детей учрежден в 1949 году. Именно тогда в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить День защиты детей. Это было обусловлено тем, что после Второй мировой войны много несовершеннолетних по всему миру остались сиротами, без крова, пищи и с различными заболеваниями.Отмечать праздник начали с 1950 года, тогда торжественные мероприятия прошли в 51 стране. А уже в 1989 году ООН представила Конвенцию о правах ребенка.

Украина присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка в 1991 году, однако отмечать праздник стала с 1998 года – после подписания 30 мая президентом Леонидом Кучмой указа "О дне защиты детей". В нашей стране этот праздник не является выходным днем, кроме случаев, когда День защиты детей выпадает на субботу или воскресенье.

Интересно, что с 2013 года по инициативе ООН в этот день отмечают еще один семейный праздник – Всемирный день родителей. А с 2001 года (по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) отмечается также Всемирный день молока.

Символика праздника

Официальным символом Международного дня защиты детей является специальный флаг. На зеленом фоне, который символизирует гармонию и плодородие, вокруг Земного шара изображены 5 фигурок людей. Эти фигурки символизируют единство всех рас и народов, а изображение Земли - символ общего дома.

Защита детей в Украине

В конце 2018 года сообщалось, что в Украине на учете состояли более 17 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 4,5 тыс. проживали в государственных учреждениях различного типа (интернаты), остальные находятся в семейных формах воспитания (опека, попечительство, приемные семьи, детские дома семейного типа).

В Генеральной прокуратуре Украины сообщают, что постоянно держат на контроле ситуацию по защите прав и свобод детей. Так, в Донецкой, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях с января 2019 года начали реализацию пилотного проекта "Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления". Сейчас каждого третьего подростка, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, привлекают к процедурам примирения с потерпевшими.

"Всего в течение этого года благодаря активной позиции прокуроров к восстановительным формам ответственности привлечено почти полтысячи несовершеннолетних. Направлены в суд 114 ходатайств об освобождении от уголовной ответственности или о применении принудительных мер воспитательного характера, 110 обвинительных актов договоров о примирении и о признании виновности, обоснованно закрыто 150 уголовных производств", – рассказал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Кроме этого, в Украине в разрезе Дня защиты детей показательной является история, которая произошла в Житомирской области.

Около года назад местные суды забрали 5-летнюю девочку из приемной семьи и вернули биологическим родителям, которые из-за злоупотребления алкоголем уже были лишены родительских прав в отношении двух других детей. После возвращения ребенка родителям, те не пускали к девочке приемных родителей и не открывали дверь комиссиям, которые приезжали проверить условия проживания.

Пока приемные родители пытались через суды вернуть ребенка, 5-летняя девочка исчезла. А 27 мая 2019 года правоохранители выяснили, что биологические родители убили девочку (само убийство произошло около 8 месяцев назад), ее тело сожгли в печи, а остатки вынесли. В результате родителям ребенка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого, открыто уголовное производство по факту служебной халатности работников районной службы по делам детей и Центра социальных служб для молодежи, которые не обеспечили надлежащий контроль за семьей.

После убийства ребенка уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру социальной политики Андрею Реве усилить контроль над деятельностью служб по делам детей, а также центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. По словам омбудсмена, социальные службы по делам детей на местах не осуществляют надлежащее социальное сопровождение семей.

"Это связано со многими факторами. В частности, с недостаточным количеством социальных работников, их низким профессиональным уровнем и некомпетентной судебной системой в сфере прав ребенка. На более чем 7,5 млн детей только шесть тысяч социальных работников", – отмечала Денисова.

Как отмечают День защиты детей

В день защиты детей во многих странах проходят митинги, автопробеги и молебны против абортов. 1 июня также массово собирают деньги на лечение онкобольных детей. В этот день мировое сообщество призывает также остановить домашнее насилие, проводит образовательные кампании для детей с информацией о том, куда они могут обратиться в случае ущемления их прав.

Но несмотря на всю серьезность этой даты, праздник не обходится и без развлекательной составляющей.

В Украине в этот день проводятся разнообразные мероприятия и благотворительные акции, концерты, соревнования, конкурсы, лекции, выставки, демонстрация фильмов, выступления артистов и аниматоров.

В Киеве на выходные перекроют Крещатик

В Киеве в 2019 году 1 июня состоится открытие отреставрированной детской железной дороги в Сырецком парке. Нынешний сезон станет 66-м с 1953 года, когда железную дорогу запустили впервые. Кроме этого, в столице также состоится фестиваль мороженого, фестиваль детского творчества и пройдет Всеукраинский велодень. К слову, из-за проведения велодня в столице будет ограничено движение транспорта.

Главный призыв большинства акций, которые проводятся в этот день в более чем 60 странах мира, – только взрослым под силу решить проблемы детей.

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