Праздники и выходные в июне: сколько и когда будут отдыхать украинцы

Новости Украины: Сколько выходных ожидать в начале лета, какие праздники в этот период будут отмечать в Украине и мире, а также что уготовили церковный и астрономический календари.

В июне 2019 для работников с пятидневной рабочей неделей будет 12 выходных дней и 18 рабочих. Дополнительный выходной 17 июня будет предоставлено на Троицу, то есть украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 июня. Еще три дня подряд - с 28 по 30 июня - по случаю Дня Конституции.

Согласно распоряжению Кабинета министров №7-р от 10 января, в июне в Украине установлены два праздничных дня: День Святой Троицы, выпадающий на воскресенье, 16 июня, и День Конституции Украины, приходящийся на пятницу, 28 июня.

В соответствии со ст.67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом, выходной день перенесен с 16 на понедельник, 17 июня.

Кроме того, что на этот месяц приходится пять раз субботних и воскресных дней. Таким образом, всего в июне для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут выходными 12 из 30 дней.

В итоге:

- 17 июня – выходной по случаю Дня Святой Троицы, который в этот раз приходится на воскресение 16 июня, а соответственно переносится;

- 27 июня - предпраздничный рабочий день, сокращенный на 1 час;

- 28 июня - День Конституции Украины (в этом году выпадает на пятницу);

- 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 – выходные субботы и воскресенья.

Топ главных праздников

На июнь приходится немало государственных и всемирных праздников, но, как нам кажется, основных всего несколько.

День защиты детей, 1 июня

Для этого праздника традиционной является организация самых разнообразных развлекательных мероприятий для детей: с конкурсами, подарками, аттракционами. Но все же его главная задача - напоминание о равенстве прав всех детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития, а также защита этих прав.

Примечательно, что День защиты детей не только государственный праздник Украины - он также считается международным. Помимо нашей страны, 1 июня его отмечают еще около 60 стран. А вот в ООН эта дата связана со Всемирным днем родителей.

Всемирный день донора, 14 июня

Еще один важный и соответственно признанный во всем мире праздник, но в этот раз в честь людей, добровольно и безвозмездно сдающих кровь ради спасения чьей-то жизни. Он был установлен относительно недавно - 23 мая 2005 года.

В тот день медики из разных уголков планеты собрались на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария) и, проанализировав статистику за прошлый год, пришли к выводу, что содействие добровольному и бесплатному донорству крови имеет положительный эффект, а значит, должно продолжаться.

Дата праздника была выбрана не случайно – в этот день родился человек, без знаний которого переливание крови было бы вряд ли возможным. Речь о лауреате Нобелевской премии Карле Ландштейнере, ученом, который открыл группы крови человека и этим положил начало переливанию крови как обычной медицинской практике.

День скорби и оказания почеcтей памяти жертв войны в Украине, 22 июня

Это, увы, не праздник, а памятная дата, но обойти ее вниманием невозможно.

Дело в том, что 78 лет назад 22 июня начался самый масштабный этап Второй мировой войны, впоследствии получивший название Великая отечественная. В частности, произошло нападение Германии на Советский Союз, в состав которого входила Украина до 1991 года, и начался печальный отсчет кровопролитных дней и ночей, который закончился лишь спустя четыре года, в мае 1945 года.

Мы до сих пор не знаем точных цифр общих потерь, но они были велики.

Так, президент Леонид Кучма от 17 ноября 2000 года постановил своим указом отмечать дату на государственном уровне с целью "всенародного почтения памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их подвига и жертвенности".

День Конституции, 28 июня

Один из важнейших государственных праздников Украины. Он установлен в честь принятия основного законодательного документа страны – Конституции.

Именно этим документом в июне 1996 года были закреплены правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальная целостность, которые, к сожалению, сегодня мы вновь вынуждены защищать.

Помимо этого, он стал также важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовал дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Традиционно в столице в этот день проходят торжественные мероприятия при участии первых лиц государства. По всей стране он официально - выходной.

Что еще будем отмечать

Кроме этого, на июнь приходится более десятка профессиональных и чуть менее популярных международных и всемирных праздников. В частности:

2 июня - День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности;

4 июня - Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии и День хозяйственных судов;

5 июня - Всемирный день окружающей среды;

6 июня - День журналиста;

8 июня - Всемирный день океанов;

9 июня - Международный день друзей и День работников легкой промышленности;

12 июня - День работников фондового рынка и Всемирный день борьбы с детским трудом;

16 июня - День медицинского работника и День отца;

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;

18 июня - День участкового инспектора милиции;

20 июня - Всемирный день беженцев;

23 июня - День государственной службы ООН;

23 июня - День государственной службы Украины;

25 июня - День таможенной службы Украины;

26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток;

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота;

30 июня - День молодежи.

Церковный календарь

В православном же календаре первый месяц лета не менее примечателен: на этот период выпадает сразу два великих двунадесятых праздника и начало одного из четырех многодневных постов.

Так, 6 июня православные христиане будут отмечать Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа или же коротко - Вознесение Господне.

Этот праздник неразрывно связан с Пасхой (выпадает на сороковой день после нее и всегда на четверг) и установлен в память об одноименном евангельском событии.

Согласно библейским сказаниям, после земной смерти Иисус сорок дней общался в образе человека со своими учениками, давая им наставления, а затем вместе с ними взошел на гору Элеон близ Иерусалима, где благословил учеников и вознесся ввысь в лучезарном облаке. От увиденного апостолы пришли в восторг и трепет.

В духовном аспекте это праздник надежды на встречу с Господом во время Его второго пришествия, потому что согласно Писанию, когда Иисус Христос, возносясь на Небо, скрылся в вышине, апостолы увидели двух "мужей в белой одежде". Ангелы сказали им, что будет второе пришествие Спасителя на землю, Он "придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1:11).

Затем, 16 июня, наступит другой великий церковный праздник – День Святой Троицы.

Он также, как и Вознесение Господне, переходящий и отмечается на 50-й день после Пасхи.

Установить День Святой Троицы как праздник решили апостолы – ученики Христовы. Он должен был не дать забыть о событии, которое произошло с ними в Сионской горнице, которая позже станет первым храмом Божьим, на пятидесятый день молитв после Воскресения Иисуса Христа.

Согласно библейским сказаниям, именно тогда в лучах света на апостолов сошел Святой Дух, открыв им знание разных языков, дар исцеления и пророчества, тем самым доказав триединство Бога.

В этот же день прошла самая первая проповедь, после которой к христианству присоединилось более 3 тыс. человек, что положило начало строительству на земле Царства Божия.

В настоящее время Троица имеет не только уникальные церковные особенности празднования, но и народные, с ней связано немало примет и верований. Обо всем этом вы можете прочесть здесь.

Почти в самом конце месяца, 24 июня, начнется Петровский пост.

Его начало всегда приходится на понедельник, ровно через неделю после Дня Святой Троицы, и длится он до 12 июля - Дня празднования памяти святых апостолов Петра и Павла.

Пост установлен в честь святых апостолов, которые ограничениями в еде и молитвой приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия, и считается нестрогим.

Верующие в этот период отказываются от приема молочной и мясной пищи, однако в отличие от Великого поста можно вкушать рыбу. Больше об этом по ссылке.

Июнь считается не только календарным началом лета, но и астрономическим. Однако в астрономии его отсчет начинается не с 1-го, а с 21 числа, потому что именно на 21 июня приходится летнее солнцестояние - самый длинный день в году, когда солнце достигает максимально высокой позиции.

Во времена язычества верили, что солнце имеет божественную власть над всем живым, а летнее солнцестояние означало наивысший расцвет всех сил природы. Поэтому до сих пор у многих людей праздник солнцестояния ассоциируется с поклонением силам природы и гаданиями.

На территории современной Украины издавна в этот день отмечали Ивана Купала. В некоторых уголках страны его до сих пор отмечают по старому стилю.

Напомним в 2019 году календарь праздников предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – вторник - Новый год

7 января – понедельник - Рождество Христово

8 марта – пятница - Международный женский день

28 апреля – воскресенье - Пасха

1 мая – среда - День Труда

9 мая – четверг - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

16 июня – воскресенье - Троица

28 июня – пятница - День Конституции

24 августа – суббота - День независимости

14 октября – понедельник - День защитника

25 декабря – среда - католическое Рождество

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.