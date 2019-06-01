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Суббота, 01.06.2019

Украина все сможет: Минветеранов выпустило социальный ролик (Видео)

Министерство по делам ветеранов презентовало первый социальный ролик из цикла "Ты сможешь!", посвященный украинским защитникам-ветеранам. Видео опубликовано на Ютуб-канале министерства "Ветераны – воины, украинские защитники, пример несокрушимости, люди с повышенным уровнем ответственности и обостренным чувством справедливости. Эти люди защищали страну на фронте, чтобы сохранить ее для потомков, чтобы молодое поколение имело свое государство, сильное, процветающее, независимое. Когда враг пришел с оружием в руках на нашу землю в 2014-ом году, они стали ему помехой, часто жертвуя собственным здоровьем и даже жизнью. Те, что смогли вернуться с фронта – является примером отваги и любви к Родине. Является образцом несокрушимости и бесшабашности", - говорится в описании к видео. Трогательный ролик создан по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке Фонда Александра Третьякова председателя комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью и без привлечения государственных средств. "Наши ветераны боролись ради спокойствия и мира, своих семей, детей, молодежи, которые должны строить нашу свободную страну. Первое видео посвященное нашим защитникам-ветеранам мы презентуем сегодня, по случаю международного Дня защиты детей", - отметили в министерстве. В ролике снялся настоящий ветеран Вадим Мазниченко, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады на фронт попал во вторую волну мобилизации в 2014-ом. В сентябре 2014-ого в районе Старогнативки Донецкой области Вадим получил ранения. Через значительные травмы и повреждения неделю Вадим провел в коме, между жизнью и смертью. Врачи боролись за него, но спасти ногу и руку не удалось, их врачи вынуждены были ампутировать.
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Ветераны, Видео, АТО, ООС, Минветеранов.
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