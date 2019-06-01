Страшная статистика: сколько боевики убили детей за годы войны на Донбассе

Новости Украины: За 5 лет войны на Донбассе боевики убили более 240 украинских детей, еще 56 - бесследно исчезли.

За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины. "За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 — бесследно исчезли.

Подразделения агрессора разрушили более 700 школ выстрелами из запрещенных артиллерии и танков.

Около 15 тысяч несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны российского агрессора. Психологические травмы, полученные ими сейчас, навсегда останутся в их жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Украине отмечают День защиты детей