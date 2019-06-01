Супрун рассказала о планах по превращению детдомов в паллиативно-реабилитационные центры

Новости Украины: Супрун считает, что с 2020 года детей не будут принимать в детдома.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что ни одно образцовое интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью, и правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.

Об этом чиновник написала в Facebook.

"На самом деле из детей, живущих в таких учреждениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, чтобы эти дети росли в своей семье, "ищем способы помочь таким семьям".

"В прошлом году мы подготовили проект постановления Кабинета министров Украины" Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям ". По нему предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи", - отметила чиновник.

По ее словам, предполагается, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходима подготовка - чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

Супрун отметила, что с 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. "Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - сообщила она.

И.о. министра отметила, что до 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Количество мест в центрах будет создано в соответствии с потребностями громады.

При этом, по ее словам, во вновь созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиатива.

Она уточнила, что центр также может предоставлять услуги по респису - временной передышке родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти учреждения не превратятся.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список "- гарантированный государством пакет услуг, за который будет платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - добавила в. о. министра.

В то же время она отметила, что все эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без жилья. "Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - уточнила Супрун.

Она добавила, что в качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной семьи (временной).

"Сейчас в стране не хватает патронатных семей. Каждый ребенок, родители которого не могут по ряду причин забрать его домой и налаживают свою жизнь, должны находиться в не интернате, а в патронатной семье. Местные департаменты здравоохранения и управления соцзащиты должны активно заниматься введением этих изменений ", - убеждена министр.