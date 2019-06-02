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Военнослужащие провели испытания катеров типа Island

Военнослужащие провели испытания катеров типа Island
00:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Катера типа Island доработали и они находятся на завершающей стадии испытаний.

Военные провели ряд испытаний катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины типа Island.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ в Facebook.

"Катера ВМС ВС Украины типа Island, переданные в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной, находятся на завершающей стадии испытаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время рабочая группа ВМС ВСУ вместе с иностранными коллегами проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судов после их дооборудования новейшими системами и механизмами.

Так, 30 мая из бухты Арундле, г. Балтимор, штат Мэриленд, совершил контрольный выход патрульный катер "Славянск" (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля и убедились в его эффективности.

В США передадут Украине еще два патрульных катера

В пресс-центре информируют, что уже 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в г. Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.

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Катер, Испытания, ВСУ, ВМС ВС, Island.
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