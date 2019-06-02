Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Итоги 1 июня: Взрыв на заводе в России, приглашение Трампа и День защиты детей
Итоги 1 июня: Взрыв на заводе в России и приглашение Трампа
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника

Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника

Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
08:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Согласно народному календарю, день 2 июня приходился на время позднего посева огурцов: "Пришел Фалатей - досевай огурцы скорей!".

Но сажали огурцы так, чтобы не только соседи, а даже домочадцы, не принимающие участия в этой работе, не смогли подсмотреть. Особенно скрывали от любопытного взгляда первую засаженную огурцами грядку, а потом и первый, выросший на ней огурец.

Его срывали и потихоньку закапывали в самом глухом уголке огорода, стараясь таким образом задобрить огуречного покровителя.

А Фалатей хоть на лесть и заботу падок был, но не забывал на добро добром ответить. Не допускал он, чтобы заморозки погубили нежные огуречные росточки на грядках тех, кто о нем позаботился. Строго следил за тем, чтобы не побило рассаду медвяной росой, не ко времени пожелтели плодоносные плети, а огурчики пожухли и не уродились.

Впрочем, злые языки утверждали, что Фалатей в делах огуречных не так важен был, как хотел казаться. И стоило только окропить огурцы веником, которым от оводов отмахивались, ни одна болезнь их уже не поражала. А что касается урожая, то он связан лишь с количеством еловых шишек, недаром, мол, говорили: "Сколько шишек на ели, столько огурцов поспели".

Спор этот давний и не нам с вами его решать, но если кто-то захочет в лес отправиться шишки на елках посчитать, пусть, на всякий случай, подготовится и к неприятным сюрпризам. Лес в июне не только цветами и ягодами встречает.

Считалось, что это один из самых благоприятных дней для посадки огурцов в открытый грунт. Также отмечали начало цветения боярышника и тмина. День 2 июня, как правило, выдавался теплым, люди молились богам и просили у них обильных дождей, которые и помогали собрать богатый урожай. Интересно, что посев огурцов производили тайно, чтобы об этом не знали любопытные соседи. Первый выросший огурец было принято закапывать в огороде - считалось, что в этом случае урожай будет хорошим, и много огурцов вырастет.

В православной церкви 2 июня почитается память мучеников Астерия, Александра и Фалатея, жизнь которых датирована 284 годом. Эти люди пострадали за веру во Христа - их подвергли жестоким пыткам и убили, отрубив голову. Кстати, самому младшему Фалатею в это время было 18 лет.

Кроме того в этот день, отмечается обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца, что произошло в 14 31 году.

В народе праздник называли по-разному: День Фалатея, Фалатей Тепловей, Огуречник, День Алексия, Грядочник, Фалатей Теплый и т.д. Сам мученик Фалатей часто был известен под именем Огуречника, поскольку именно 2 июня люди начинали сеять огурцы. Говорили: "Пришел Фалатей - досевай огурцы поскорей", "На Филиппа да на Фалатея - доставай огурцы скорее". "На Фалатея - сади огурцы". Полагалось скрывать факт посадки огурцов даже от членов семьи, которые в этом процессе не участвуют. Особенно тщательно прячут первую грядку, а потом, когда на ней появляется первый огурец, его закапывают в землю, принося в жертву святым. И если впоследствии на грядках появлялись поблекшие и желтые плети огурцов, говорили, что, по приметам, кто-то их сглазил.

Знаменательные события в истории: 2 июня 2019 года
Знаменательные события в истории: 2 июня 2019 годаЧитать полностью

Народные приметы на 2 июня

Если дождь идет - все лето солнечным будет.

Дождь в этот день - в декабре начнутся снегопады.

На елке появилось много шишек - примета того, что будет хороший урожай огурцов и крыжовника. Кстати, именно в этот период цвели поздние сорта крыжовника, распускался жасмин, а в огороде производили повторный посев редиса.

Со 2 июня и до 12 июня можно производить посадку рассады баклажанов в открытый грунт, не забывая укрывать их на ночь. Сегодня дачники опрыскивают растения раствором на основе мыла и кальцинированной соды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Приметы, Народные приметы, 2 июня, Праздники в июне, Какой праздник 2 июня, Праздник 2 июня, День Фалатея, Фалатей Тепловей, Огуречник, День Алексия, Грядочник, Фалатей Теплый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матиос заявил, что останется на своей должности
02 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
03 День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей
04 С России могут частично снять санкции, чтобы вернуть ее в ПАСЕ
05 Партия Зеленых будет участвовать в выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарета обвинили в &quot;бунтарстве&quot;
Филарета обвинили в "бунтарстве"
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь