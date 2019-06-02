Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника

Новости Украины: Согласно народному календарю, день 2 июня приходился на время позднего посева огурцов: "Пришел Фалатей - досевай огурцы скорей!".

Но сажали огурцы так, чтобы не только соседи, а даже домочадцы, не принимающие участия в этой работе, не смогли подсмотреть. Особенно скрывали от любопытного взгляда первую засаженную огурцами грядку, а потом и первый, выросший на ней огурец.

Его срывали и потихоньку закапывали в самом глухом уголке огорода, стараясь таким образом задобрить огуречного покровителя.

А Фалатей хоть на лесть и заботу падок был, но не забывал на добро добром ответить. Не допускал он, чтобы заморозки погубили нежные огуречные росточки на грядках тех, кто о нем позаботился. Строго следил за тем, чтобы не побило рассаду медвяной росой, не ко времени пожелтели плодоносные плети, а огурчики пожухли и не уродились.

Впрочем, злые языки утверждали, что Фалатей в делах огуречных не так важен был, как хотел казаться. И стоило только окропить огурцы веником, которым от оводов отмахивались, ни одна болезнь их уже не поражала. А что касается урожая, то он связан лишь с количеством еловых шишек, недаром, мол, говорили: "Сколько шишек на ели, столько огурцов поспели".

Спор этот давний и не нам с вами его решать, но если кто-то захочет в лес отправиться шишки на елках посчитать, пусть, на всякий случай, подготовится и к неприятным сюрпризам. Лес в июне не только цветами и ягодами встречает.

Считалось, что это один из самых благоприятных дней для посадки огурцов в открытый грунт. Также отмечали начало цветения боярышника и тмина. День 2 июня, как правило, выдавался теплым, люди молились богам и просили у них обильных дождей, которые и помогали собрать богатый урожай. Интересно, что посев огурцов производили тайно, чтобы об этом не знали любопытные соседи. Первый выросший огурец было принято закапывать в огороде - считалось, что в этом случае урожай будет хорошим, и много огурцов вырастет.

В православной церкви 2 июня почитается память мучеников Астерия, Александра и Фалатея, жизнь которых датирована 284 годом. Эти люди пострадали за веру во Христа - их подвергли жестоким пыткам и убили, отрубив голову. Кстати, самому младшему Фалатею в это время было 18 лет.

Кроме того в этот день, отмечается обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца, что произошло в 14 31 году.

В народе праздник называли по-разному: День Фалатея, Фалатей Тепловей, Огуречник, День Алексия, Грядочник, Фалатей Теплый и т.д. Сам мученик Фалатей часто был известен под именем Огуречника, поскольку именно 2 июня люди начинали сеять огурцы. Говорили: "Пришел Фалатей - досевай огурцы поскорей", "На Филиппа да на Фалатея - доставай огурцы скорее". "На Фалатея - сади огурцы". Полагалось скрывать факт посадки огурцов даже от членов семьи, которые в этом процессе не участвуют. Особенно тщательно прячут первую грядку, а потом, когда на ней появляется первый огурец, его закапывают в землю, принося в жертву святым. И если впоследствии на грядках появлялись поблекшие и желтые плети огурцов, говорили, что, по приметам, кто-то их сглазил.

Народные приметы на 2 июня

Если дождь идет - все лето солнечным будет.

Дождь в этот день - в декабре начнутся снегопады.

На елке появилось много шишек - примета того, что будет хороший урожай огурцов и крыжовника. Кстати, именно в этот период цвели поздние сорта крыжовника, распускался жасмин, а в огороде производили повторный посев редиса.

Со 2 июня и до 12 июня можно производить посадку рассады баклажанов в открытый грунт, не забывая укрывать их на ночь. Сегодня дачники опрыскивают растения раствором на основе мыла и кальцинированной соды.