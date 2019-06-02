Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя происходит от древнегреческого слова "алекс", означающего "защищать". Традиционная церковная форма - Алексий.

Это имя даст сыну спокойная и тихая женщина. Хотя с самого детства Алексей очень привязан к матери и во многом похож на нее, он сразу же начинает ощущать себя защитником матери, а в более зрелом возрасте может стать защитником и для других женщин. Алексей предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься разговорами. В детстве он обычно не является заводилой, но его мнение имеет порой решающее значение.

Взрослый Алексей старателен в любом деле, которым занимается, и с удовольствием делает даже кропотливую работу. Он всегда стремится к совершенству и добивается больших успехов в любом деле - производстве, науке, спорте, бизнесе. Алексей не лишен честолюбия и благодаря этому добивается хорошего положения в обществе.

Алексей - индивидуальность с ярко выраженными творческими способностями и благодаря этому он может добиться значительных достижений в живописи, литературе, театре, в точных науках.

В семье Алексей спокоен, заботлив, трудолюбив. Уступает в пустяках жене и теще, но в серьезных вопросах все же старается отстоять свою точку зрения и убедить близких в своей правоте. В женщине особенно ценит аккуратность и опрятность. Из-за неряшливого вида жены не будет устраивать сцен, но даст понять, что ему это неприятно.

если жена конфликтует с окружающими, то Алексей старается быть на ее стороне и помочь своим советом и участием. Алексей всегда верный муж, а вот жена иногда может воспользоваться излишней доверчивостью Алексея.

На всю жизнь Алексей сохраняет искреннюю привязанность к своим родителям. С любовью относится и к своим детям.

СМС-поздравления с именинами Алексея

Алексей, тебе желаю

Счастья в жизни и любви,

А во всех своих стремлениях

Непременно ввысь расти.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всем будет успех.

От души тебе желаю

Крепким быть, словно орех.

Поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

Улыбка на лице пускай живет!

Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались,

И жизнь всегда счастливою была!

Мы тебя сегодня дружно

Поздравляем, Алексей,

Будь общительным, активным,

Новых заводи друзей,

От души желаем счастья,

Ты удачу не теряй,

Меньше думай о проблемах

И почаще отдыхай!

Поспешу тебя скорей

Я поздравить, Алексей!

Пожелать тебе удачи -

Ведь удача много значит!

Долгих лет и долгих зим,

Чтоб ты всеми был любим!

И желанья исполнялись,

А мечты все чтоб сбывались.

Чтоб ты не был одинок.

Посылаю поздравок!

Поздравляю, Алексей!

Коль проблемы - не робей,

Трудности пусть - не беда,

Друзья выручат всегда.

Пусть удач - невпроворот,

Радостей - водоворот.

Нет преградам, жми смелей,

Побеждай всех, Алексей.

Алексей, ты прими поздравления.

Я желаю любви без конца.

И желаю тебе я везения,

Огорчений не знать никогда.

Пусть работа тебя увлекает,

Манит пусть неизвестное все.

Пусть улыбка лицо освещает,

Пусть с тобой будет счастье твое.

Всех достоинств Алексея

Просто нам не перечесть:

Добрый, смелый и красивый,

Юмор и смекалка есть.

Пожелаем мы Алеше

Лишь душевной теплоты.

Будь всегда на первом месте

И не бойся высоты!