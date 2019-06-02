Вознесение Господне 2019: история и народные традиции

Новости Украины: Вознесение - праздник, установленный в честь восшествия Иисуса в Рай, к престолу Отца Своего.

Относится к числу преходящих, то есть не имеющих твердо фиксированной даты в христианском календаре. Какого числа Вознесение в 2019 году, история праздника, какие традиции сопровождают этот день в русском православии - в нашей статье.

Вознесение в 2019: какого числа празднуем

Как и многие другие праздники христианского календаря, Вознесение напрямую связано с Пасхой. Установлен этот праздник в честь восшествия, вознесения Христа на сороковой день после Воскресения Его. А потому и отмечается спустя сорок дней после Светлой Пасхи; Вознесение Господне всегда выпадает на четверг. В 2019 году Пасха отмечается 28 апреля, отсчитав сорок дней, мы получим дату празднования Вознесения - 6 июня.

История появления праздника

День Вознесения Господня имеет в христианстве несколько значений. С одной стороны - это время восшествия Сына Божьего на небеса во плоти, последнее доказательство чуда - победы над смертью. Этот праздник почитает еще и как свидетельство грядущего Второго пришествия, символ будущего Божьего Суда, когда каждый получит по делам его. Вознесением Спаситель открыл дорогу к небесам всему человечеству, пообещав спасение и милость. Вознесение стало символом возвращения на родину, в то место, где тебе всегда рады и ждут.

С другой - это день, завершающий земную жизнь Христа, день окончания Его земного служения, день, когда Он окончательно покинул и своих учеников, и весь народ. Согласно церковным канонам, возносясь на небо, Иисус окончательно оставил свое земное тело, перейдя их физического состояния в духовное. В этот день Христос в глазах народа стал единым с Богом-Отцом и Святым Духом.

Славянские традиции и обычаи Вознесения

Сорок дней - от Пасхи до Вознесения - считались временем "открытых врат рая и ада", временем, когда грешники не мучаются в Аду, а праведники могут гулять по земле. Именно поэтому в этот период - а особенно в этот праздничный день - обычаи требовали уделять большое внимание нищим и "каликам перехожим": по преданию, сам Христос бродил в этот праздник по пыльным дорогам в образе бездомного. В некоторых районах было принято выставлять вечером у порога миску с едой для нищих, в некоторых - класть у окна на наличник монетку. Обязательным было подаяние милостыни и внесение денег на нужды церквей и храмов.

С этим верованием связано множество традиций. Так, запрещалось выбрасывать сор из избы на улицу и плевать (кроме как в собственном дворе). Считалось, что можно было случайно попасть в Христа, обходящего Киевскую Русь.

Традиционный праздничный стол тоже нес в себе элементы обрядовости. Над каждой избой поднимался восхитительный запах выпечки: хозяйки пекли блины-"лапоточки" или "лапотки". Христос за сорок дней снашивал свою обувку по пыльным дорогам Руси, и крестьяне спешили помочь Заступнику - пекли Ему "обновку".

Обязательной считалась и другая выпечка - хлебцы-лесенки. Полоски-палочки ржаного, пресного или дрожжевого, теста выкладывалось на противень в форме простых лесенок. Затем выпечкой надо было угостить "чистую душу" - ребенка, убогого, юродивого. Такой хлеб помогал праведникам подниматься на небо - выпечка-"лесенка" служила ступеньками на пути к раю.

В некоторых районах Киевской Руси "лесенки" служили и иной цели: вынесенные на поле, они должны были помочь ржи или пшенице "тянуться к небу" - расти и набирать колос. Для этого "лесенки" надо было разместить по углам надела или нивы, да не просто так. а обязательно поставив стоймя, как настоящую лестницу. И обязательно нужно было делать это в тайне, подальше от чужих глаз, чтобы избежать зависти и дурного взгляда. Спрятав в траве "лесенки", нужно было прочитать молитву и попросить у Христа высокого колоса и богатого урожая.

По старым славянским традициям со дня Вознесения весна начинает переходить в лето. С этого времени начинали молиться о хорошем урожае, о дождях и солнышке. Ночь Вознесения носила название соловьиной: накануне Христова праздника певчие птицы пели громче и звонче, прославляя Спасителя. Запрет на отлов птиц действовал жестко: поймавшему певунью на год закрывался путь к милостям Божьим, обидчику божьих птах не было удачи и радости до следующего Вознесения.

Еще одна примета, связанная с Вознесением, была известна всем, кто носил звание знахаря или травника. Лечебные травы под утро праздника, наполнялись особой силой - роса на них считалась райской, упавшей на лепестки и травинки с открытых небес, из райских кущ.

Потому-то следовало собирать растения ранним утром, "до свету", по первой росе. Настои и отвары из таких сборов снимали все хвори. Не забудьте отметить светлый праздник Вознесения Господне 6 июня 2019 года.