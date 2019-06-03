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Зеркаль анонсировала рассмотрение судом в Гааге возражений РФ по иску Украины

Зеркаль анонсировала рассмотрение судом в Гааге возражений РФ по иску Украины
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд ООН в Гааге в понедельник рассмотрит возражения России по иску Украины.

В понедельник Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России", сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль.

"В 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Она отметила, что украинская делегация готова профессионально представить юридическую позицию Украины и сделать все возможное, чтобы убедить Суд в своей юридической правоте и необходимости продолжить рассмотрение дела по существу для обеспечения правосудия для Украины.

Зеркаль также сообщила, что материалы исследований украинской делегации будут обнародованы в понедельник на сайте суда.

"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", - написала она.

По мнению Зеркаль, во время своего выступления Россия "в очередной раз" заявит о "мятежах", "гражданской войне", "спасении русскоязычного населения", "возвращения Крыма" и снова расскажет сказку об "оружии в шахтах".

"Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды", - резюмировала она.

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Кроме того, Зеркаль отметила, что во вторник вместе с ней в суде будут выступать другие члены юридической команды Украины профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.

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Россия, Гаага, Елена Зеркаль, Суд ООН.
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