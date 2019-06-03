Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Елена, чаще всего, ассоциируется с древнегреческой героиней Еленой Троянской (Спартанской), из-за которой разгорелась Троянская война, описанная в эпосе Гомера.

Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая". Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет"; "светлая", "сверкающая", "сияющая", "блестящая", "солнечная", "лунная", "огненная", "избранная". Есть мнение, что имя Елена соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии.

По второй версии, имя Елена имеет отношение к тому, как сами себя называли греки – эллины. Отсюда и вариации произношения имени Елена в различных странах. Имя Елена в переводе означает "гречанка".

В христианской традиции особо почитается святая равноапостольная Елена Константинопольская, мать римского императора Константина Великого. Великая правительница Киевской Руси княгиня Ольга приняла крещение под именем Елена (в 955 году).

В прежние времена имя Алёна считалось одной из народных форм имени Елена, но в современности имена Алёна и Елена – это два разных имени. А, благодаря их похожести, эти имена считают взаимозаменяемыми друг для друга.

Елена с легкостью увлекается каким-либо делом. Пытается вязать, строчить, расшивать. Ей нравится изящество в вещах. Уроки учит от случая к случаю, но, имея хорошую память, неплохо успевает в школе. Характером в большей степени похожа на папу. Подвижность и любовь к спорту - отличительные черты такой непростой натуры Елены.

Елена общительна, восприимчива и легковерна. Ее отличает хорошо заметная одухотворенность и повышенная возбудимость. Хотя девушка не обладает особым чувством юмора, она спокойно и не критично воспринимает мнение других.

Как женщина Елена обвораживает и притягивает. Девушке свойственно врожденное чувство прекрасного. Подобно нежному цветку необходим солнечный свет, она нуждается в тепле и ласке. Однако, как иногда говорится, лень родилась раньше, чем Лена. Частенько она откладывает дела в долгий ящик. Мышление девушки скорее синтетическое – она не внимательна к частностям. Елена любопытна, болтлива и хорошо запоминает все, что оказывается в ее поле зрения.

Для мужчин Елена необычайно привлекательна. Многие покорены ее обаянием и готовы для нее на все. Она с огромной силой волнует, захватывает целиком своих поклонников. Однако спутником ее жизни сможет стать только мужчина-отец, спокойно переносящий ее выходки. Любовь в душе Лены чаще появляется вместе со страданием к тому, кто нуждается в помощи, а вот на жаркую любовь она, скорее всего, ответит не с такой же страстью.

Между богатым и тем, кто нуждается в помощи, Елена в мужья себе выберет второго и, принеся себя ему в жертву, потребует от него того же. Лена не позволяет работе и увлечениям становиться важнее мужа, но и в семью не погружается целиком. Хотя Елена домоседка и заботливая мать, пеленки и быт никогда не будут для нее на первом плане. В стенах своего дома она рассчитывает видеть уют и спокойствие. Лена с любовью придает ему красивый вид. Будучи домоседкой, она часто увлекается спокойными, домашними занятиями, вроде вязания или вышивки.

Елена очень хорошо умеет общаться с людьми, поэтому ее профессия должна быть связана именно с этим. Так она добьется максимальных успехов. Правда, она не любитель мчаться на работу ни свет, не заря, ей лучше подольше поспать. Кроме того, ее всегда интересует все, что связано с прекрасным. Поэтому часто ее выбор падает на карьеру художницы или манекенщицы.

Поздравления

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

У Леночки сегодня именины,

День ангела — иначе говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.

С Днем Ангела сердечно поздравляю!

Пусть бережет он беды тебя,

Еще, конечно, Леночка, желаю

Большого счастья, радости, тепла.

Пускай везет в делах и начинаньях,

Пусть вера крепнет каждый час.

Пусть награждаются старанья

И будет всё ну просто класс.

С днем ангела тебя

Поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой,

Необыкновенной.

Ангел пусть тебя

Бережет от бед,

За тобой по жизни

Пусть летит он вслед.

Крыльями укроет

От гроз и от ненастья,

Щедрою судьба

Будет пусть на счастье.

С Днём ангела Елену поздравляем!

Она всегда красива, и стройна, умна,

Елене нашей мы сегодня пожелаем:

Любви, везения, благополучия, добра!

Пускай звезда по жизни тебе светит,

И счастьем пусть наполнит всю тебя,

Ведь нет тебя прекраснее на свете,

Прекрасного тебе сегодня, Лена, дня!

Леночка, с днём Ангела тебя!

Желаем много счастья и любви.

Чтоб все ненастья мимо проходя,

Не задевали твоей ласковой души.

Пусть будет мирным небо, море тёплым.

Лишь радость дня пришедшего даря,

Приходит с дымкой предрассветной

В твою Судьбу красавица заря!

Пусть Ангел тихий нежною рукой

От всех невзгод тебя прикроет.

Оберегает пусть здоровье и покой,

Прогнав печаль, тоску и горе.