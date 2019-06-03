Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления

Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая". Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет"; "светлая", "сверкающая", "сияющая", "блестящая", "солнечная", "лунная", "огненная", "избранная". Есть мнение, что имя Елена соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии.
По второй версии, имя Елена имеет отношение к тому, как сами себя называли греки – эллины. Отсюда и вариации произношения имени Елена в различных странах. Имя Елена в переводе означает "гречанка".
В христианской традиции особо почитается святая равноапостольная Елена Константинопольская, мать римского императора Константина Великого. Великая правительница Киевской Руси княгиня Ольга приняла крещение под именем Елена (в 955 году).
В прежние времена имя Алёна считалось одной из народных форм имени Елена, но в современности имена Алёна и Елена – это два разных имени. А, благодаря их похожести, эти имена считают взаимозаменяемыми друг для друга.
Елена с легкостью увлекается каким-либо делом. Пытается вязать, строчить, расшивать. Ей нравится изящество в вещах. Уроки учит от случая к случаю, но, имея хорошую память, неплохо успевает в школе. Характером в большей степени похожа на папу. Подвижность и любовь к спорту - отличительные черты такой непростой натуры Елены.
Елена общительна, восприимчива и легковерна. Ее отличает хорошо заметная одухотворенность и повышенная возбудимость. Хотя девушка не обладает особым чувством юмора, она спокойно и не критично воспринимает мнение других.
Как женщина Елена обвораживает и притягивает. Девушке свойственно врожденное чувство прекрасного. Подобно нежному цветку необходим солнечный свет, она нуждается в тепле и ласке. Однако, как иногда говорится, лень родилась раньше, чем Лена. Частенько она откладывает дела в долгий ящик. Мышление девушки скорее синтетическое – она не внимательна к частностям. Елена любопытна, болтлива и хорошо запоминает все, что оказывается в ее поле зрения.
Для мужчин Елена необычайно привлекательна. Многие покорены ее обаянием и готовы для нее на все. Она с огромной силой волнует, захватывает целиком своих поклонников. Однако спутником ее жизни сможет стать только мужчина-отец, спокойно переносящий ее выходки. Любовь в душе Лены чаще появляется вместе со страданием к тому, кто нуждается в помощи, а вот на жаркую любовь она, скорее всего, ответит не с такой же страстью.
Между богатым и тем, кто нуждается в помощи, Елена в мужья себе выберет второго и, принеся себя ему в жертву, потребует от него того же. Лена не позволяет работе и увлечениям становиться важнее мужа, но и в семью не погружается целиком. Хотя Елена домоседка и заботливая мать, пеленки и быт никогда не будут для нее на первом плане. В стенах своего дома она рассчитывает видеть уют и спокойствие. Лена с любовью придает ему красивый вид. Будучи домоседкой, она часто увлекается спокойными, домашними занятиями, вроде вязания или вышивки.
Елена очень хорошо умеет общаться с людьми, поэтому ее профессия должна быть связана именно с этим. Так она добьется максимальных успехов. Правда, она не любитель мчаться на работу ни свет, не заря, ей лучше подольше поспать. Кроме того, ее всегда интересует все, что связано с прекрасным. Поэтому часто ее выбор падает на карьеру художницы или манекенщицы.
Поздравления
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!
У Леночки сегодня именины,
День ангела — иначе говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.
Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.
Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.
С Днем Ангела сердечно поздравляю!
Пусть бережет он беды тебя,
Еще, конечно, Леночка, желаю
Большого счастья, радости, тепла.
Пускай везет в делах и начинаньях,
Пусть вера крепнет каждый час.
Пусть награждаются старанья
И будет всё ну просто класс.
С днем ангела тебя
Поздравлю я, Елена,
Пусть будет жизнь счастливой,
Необыкновенной.
Ангел пусть тебя
Бережет от бед,
За тобой по жизни
Пусть летит он вслед.
Крыльями укроет
От гроз и от ненастья,
Щедрою судьба
Будет пусть на счастье.
С Днём ангела Елену поздравляем!
Она всегда красива, и стройна, умна,
Елене нашей мы сегодня пожелаем:
Любви, везения, благополучия, добра!
Пускай звезда по жизни тебе светит,
И счастьем пусть наполнит всю тебя,
Ведь нет тебя прекраснее на свете,
Прекрасного тебе сегодня, Лена, дня!
Леночка, с днём Ангела тебя!
Желаем много счастья и любви.
Чтоб все ненастья мимо проходя,
Не задевали твоей ласковой души.
Пусть будет мирным небо, море тёплым.
Лишь радость дня пришедшего даря,
Приходит с дымкой предрассветной
В твою Судьбу красавица заря!
Пусть Ангел тихий нежною рукой
От всех невзгод тебя прикроет.
Оберегает пусть здоровье и покой,
Прогнав печаль, тоску и горе.