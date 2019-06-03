В Украине вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

Новости Украины: В понедельник, 3 июня, на официальном сайте Министерства образования и науки Украины будет опубликован финальный текст новой редакции "Украинского правописания"

Сегодня финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук, отмечает УНН.

22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс", — отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Напоминаем, Институт языкознания им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины обнародовал новую редакцию "Украинского правописания", которую Кабинет министров Украины одобрил 22 мая. Указано, что в основных изменениях учтены отдельные замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта в августе-сентябре 2018 года.