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Понедельник, 03.06.2019
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В Украине вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
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В Украине вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"

В Украине вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
09:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В понедельник, 3 июня, на официальном сайте Министерства образования и науки Украины будет опубликован финальный текст новой редакции "Украинского правописания"

Сегодня финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук, отмечает УНН.

22 мая 2019 Кабинет Министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи. В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс", — отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В украинское правописание могут вернуть ряд норм 1919 года

Напоминаем, Институт языкознания им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины обнародовал новую редакцию "Украинского правописания", которую Кабинет министров Украины одобрил 22 мая. Указано, что в основных изменениях учтены отдельные замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта в августе-сентябре 2018 года.

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МОН, Украинское правописание, Новая редакция, Финальный текст.
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