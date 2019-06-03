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В ГФС напомнили украинцам, что можно брать с собой на отдых за границей

В ГФС напомнили украинцам, что можно брать с собой на отдых за границей
13:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сотрудники таможенной службы ГФС напомнили украинцам, какие вещи можно брать с собой при планировании отпуска за границей.

В пресс-службе Волынской таможни ГФС напомнили украинцам, что при планировании отпуска за границей вещи, которые граждане везут с собой, не должны использоваться ими в предпринимательских целях, они имеют в законодательстве определение: личные вещи для собственного потребления.

Так, в качестве основного к личным вещам, которые можно смело класть в чемодан в количестве, обеспечивающем потребности человека на период поездки, отнесены:

- Товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства;

- Одежда, белье, обувь, которые имеют личный характер, предназначенные для использования именно этим человеком и имеют признаки бывших в употреблении;

- Личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, которые имеют признаки бывших в упортреблении;

- Обоснованное количество электроники для использования одним лицом (например: телефон, фотоаппарат, ноутбук, флеш-карта, переносной радиоприемник или телевизор, магнитофон, проектор и т.п.);

- Индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за состоянием его здоровья (например тонометр, электронный (но не ртутный) термометр, инсулиновые шприцы в количестве, сопоставимым с продолжительностью поездки и т.д.);

- Детские или инвалидные коляски в количестве, соответствующем количеству детей или инвалидов, пересекающих границу;

- Переносные музыкальные инструменты, но не более 2 инструментов на лицо;

- Индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

- Часы, но не более 2 на человека.

- Индивидуальное спортивное снаряжение.

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В целом, в отнесении товаров к личным вещам действует простое правило. Это - товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей конкретного человека, предназначенные для использования этим человеком в адекватных его физиологических потребностей объемах (на период поездки).

Личные вещи можно перемещать через автомобильные пункты пропуска в обоих направлениях, они предъявляются к таможенному контролю путем совершения действия - выбора полосы движения "зеленый коридор" или устно, во время опроса. Личные вещи, независимо от их веса или цены не облагаются таможенными платежами и освобождаются от представления товаросопроводительных документов.

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Таможенная служба, ГФС, Отпуск за рубежом, Разрешенные вещи.
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