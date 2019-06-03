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Завершается регистрация на поступление в магистратуру

Завершается регистрация на поступление в магистратуру
14:46 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 3 июня, последний день регистрации на вступительные экзамены для поступления на учебу в магистратуру.

В понедельник, 3 июня, завершается регистрация на вступительные экзамены в магистратуру. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"3 июня в 18.00 завершится регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на учебу в магистратуру", - говорится в сообщении.

По данным УЦОКО, по состоянию на 30 мая для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) по иностранным языкам зарегистрировано 54 647 человек, в едином вступительном профессиональном испытании (ЕФПИ) - 13 544 человека.

Пункты тестирования будут создаваться в областных центрах (кроме городов Донецк и Луганск), городе Киев, городах Славянск, Мариуполь Донецкой области и Северодонецк Луганской области.

Старт ВНО 2019: график проведения тестирования

Поступающий считается зарегистрированным после получения экзаменационного листа. Основная сессия единого вступительного экзамена состоится 2 июля, единого профессионального вступительного испытания - 4 июля.

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Регистрация, Последний день, Вступительные экзамены, Магистратура, ВНО-2019.
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