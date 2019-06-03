Выпускников в Украине хотят мониторить на профуспешность

Новости Украины: Для отслеживания успешности выпускников высших заведений и профтехучилищ в Украине создадут специальную систему мониторинга.

Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом планируют создать систему мониторинга трудоустройства выпускников заведений высшего и профессионального образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По мнению министра Лилии Гриневич, такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое они окончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, поступающим и работодателям.

Она добавила, что МОН не может создать такую систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которыми ведают разные структуры.

«Главное - это сведение нашей единой государственной электронной базы по вопросам образования и реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужна не только сотрудничество, но и изменения в законодательство. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласование этого документа и принятие его Верховной Радой Украины», - отметила Гриневич.