Выпускников в Украине хотят мониторить на профуспешность

Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом планируют создать систему мониторинга трудоустройства выпускников заведений высшего и профессионального образования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
По мнению министра Лилии Гриневич, такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое они окончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, поступающим и работодателям.
Она добавила, что МОН не может создать такую систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которыми ведают разные структуры.
«Главное - это сведение нашей единой государственной электронной базы по вопросам образования и реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужна не только сотрудничество, но и изменения в законодательство. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласование этого документа и принятие его Верховной Радой Украины», - отметила Гриневич.