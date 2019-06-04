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Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: Глава полиции Киевской области ушел в отставку

Убийство мальчика в Переяслав-Хмельницком: Глава полиции Киевской области ушел в отставку
03:56 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: Глава полиции Киевской области подал в отставку в связи с убийством 5-летнего мальчика.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с возможным участием полицейскими в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, пресс-служба Министерства внутренних дел.

Начальник полиции Киевской области заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно в зону проведения ООС", - сказал он.

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Глава Нацполиции Украины Сергей Князев поддержал решение подчиненного.

"Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министром это решение было поддержано", - заявил Князев.

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Киевская область, Полиция, Переяслав-Хмельницкий, Сергей Князев, Дмитрий Ценов.
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