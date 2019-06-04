Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам

Новости Украины: С вечера вторника, 4 июня по вечер среды, 5 июня мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам.

У мусульман мира начинается Ураза-байрам - праздник разговения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан.

Ураза-байрам - один из двух главных праздников исламского календаря и им завершается 30-дневный пост.

Слово "рамадан" означает "гореть", то есть в этом месяце при соблюдении поста "сгорают" все грехи, закрываются двери ада (Джаханнам) и двери рая (Джаннат). Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

Ураза-Байрам (Россия)

Во время Рамадана верующие подавали специальную милостыню — "закят уль-фитр" — чтобы, согласно вероучению, Всевышний принял их пост. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Собранные деньги пойдут на благотворительность. В рамках Ураза-байрама также соберут пакеты с продуктами, которые раздадут бедным.

Ураза-Байрам (Саудовская Аравия)

В день праздника верующие собираются на совместную молитву. Также муфтий (или имам) произносит проповедь.

Ураза-Байрам (Ирак)

Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких. По случаю праздника принято накрывать обильные столы. В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).

Ураза-Байрам (Нидерланды)

В настоящее время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Ураза-Байрам (Босния и Герцеговина)

Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, завершающим Рамадан.

"Этот праздник вдохновляет каждого творить добрые дела, помогать нуждающимся, поддерживать и ценить ближних. Сегодня многонациональное украинское общество особенно нуждается в единстве и согласии ради мирного, счастливого и достойного будущего. Убежден, что духовное единение и исповедание демократических ценностей способствуют торжеству справедливости на нашей земле", - говорится в поздравлении Зеленского.

Он пожелал мусульманам Украины благодати Всевышнего, мира и семейного уюта.