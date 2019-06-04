Скачать
Вторник, 04.06.2019
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
В АП опровергли заявление Тизенгаузена о дате возможной встречи Зеленского и Трампа
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Выборы в парламент: Климкин все еще находится в поиске команды
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины
CFDA Awards 2019: лучшие наряды ежегодной премии в сфере моды
CFDA Awards 2019: лучшие наряды ежегодной премии в сфере моды

Супрун заявила о рейдерском захвате ОНМедУ бывшим ректором

Супрун заявила о рейдерском захвате ОНМедУ бывшим ректором
15:10 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: ОНМедУ захватили рейдеры, студенты и преподаватели не получают стипендий и зарплат, блокируются решения Минздрава.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун убеждена, что Одесский национальный медицинский университет захватили рейдеры, а суды затягивают решение о реорганизации учебного заведения.

Об этом Супрун написала в Facebook.

Она напомнила, что 3 июня на внеочередное заседание Наблюдательного совета университета ворвались неизвестные и использовали слезоточивый газ. На заседании рассматривались жалобы сотрудников о незаконных увольнениях и давлении на них.

"Студенты и преподаватели уже шестой месяц не получают стипендий и зарплат. Здание университета захвачено рейдерами, саботируют решения Министерства здравоохранения и уполномоченных министерством лиц, суды блокируют решение о реорганизации медуниверситета", - рассказала Супрун.

Она также отметила, что рейдерами руководит бывший ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, который "с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за "свой" университет".

У здания ОНМедУ пострадали 28 человек, задержано 43

В понедельник одесское издание "Думская" также сообщало, что университет захватили сторонники Запорожана, которого в сентябре прошлого года МЗ освободило от обязанностей и назначило на должность и.о. ректора Владлену Дубинину.

"Когда МОЗ Украины хочет провести аудит работы руководства университета - людей не пускают на территорию, когда МОЗ Украины хочет провести независимое тестирование качества образования студентов - организуют акции и протесты, распространяют ложь о тестах и запугивают всех вокруг, прикрываясь студентами", - подытожила в.о. министра здравоохранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Медуниверситет, Ульяна Супрун, ОНМедУ, Одесский университет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
03 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Мусульмане всего мира отмечают праздник Ураза-Байрам
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп нарушил протокол, положив руку на спину королевы Елизаветы II
Президент США мог нарушить протокол в Британии
Jay-Z стал первым рэп-миллиардером по версии Forbes
Jay-Z стал первым рэп-миллиардером по версии Forbes
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь