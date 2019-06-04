В сегодняшнем ВНО по истории приняло участие 222 тысячи участников

Новости Украины: По всей Украине прошло тестирование ВНО по истории, контролировали более сотни общественных наблюдателей и в том числе 23 представителя СМИ.

Во внешнем независимом оценивании по истории Украины сегодня приняли участие более 222 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по истории Украины приняли 222 615 человек, что составляет 96% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 61 участник ВНО не смог попасть в пункты тестирования из-за отсутствия одного из обязательных документов, 41 - из-за опоздания.

По данным Центра, проведение внешнего независимого оценивания в 957 пунктах тестирования обеспечивали 38627 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 111 общественных наблюдателей и 23 представителя средств массовой информации.

Кроме того, участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

"Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление", - сообщили в Центре.