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Вторник, 04.06.2019

"Звуковой музей": собрано звучание 20 пианино из Припяти (Видео)

Украинский композитор Владимир Савин создал звуковую библиотеку Pripyat Pianos, в которой собрано звучание 20 пианино из Припяти. Об этом сообщается на сайте Strixinstruments. "Мы нашли и записали 20 инструментов в разном состоянии в нескольких частях Припяти... Это количество было необходимо для создания инструмента, пригодного не только для работы со звуковым оформлением, но и для написания композиций", - говорится в сообщении. По словам автора, Pripyat Pianos - это "звуковой музей", созданный за 33 года после Чернобыльской катастрофы. Работа над проектом длилась 7 лет. "Нашей целью было создать виртуальный инструмент, который покажет характер деградации пианино под влиянием жестких погодных условий и радиации, но также будет иметь чистейший звук", - отметил автор идеи.
Укринформ
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ЧАЭС, Видео, Припять, Звучание, Чернобыльская катастрофа, Пианино из Припяти.
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