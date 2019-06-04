"Звуковой музей": собрано звучание 20 пианино из Припяти (Видео)

Украинский композитор Владимир Савин создал звуковую библиотеку Pripyat Pianos, в которой собрано звучание 20 пианино из Припяти. Об этом сообщается на сайте Strixinstruments. "Мы нашли и записали 20 инструментов в разном состоянии в нескольких частях Припяти... Это количество было необходимо для создания инструмента, пригодного не только для работы со звуковым оформлением, но и для написания композиций", - говорится в сообщении. По словам автора, Pripyat Pianos - это "звуковой музей", созданный за 33 года после Чернобыльской катастрофы. Работа над проектом длилась 7 лет. "Нашей целью было создать виртуальный инструмент, который покажет характер деградации пианино под влиянием жестких погодных условий и радиации, но также будет иметь чистейший звук", - отметил автор идеи.