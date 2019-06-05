Защита будет добиваться, чтобы Сущенко оставили в "безопасном месте" колонии

Новости Украины: 30 сентября 2016 года Романа Сущенко задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа,

В начале августа истекает третий трёхмесячный срок пребывания незаконно осужденного в Росcии украинского журналиста Романа Сущенко в безопасном месте в колонии, поэтому сейчас предпринимаются усилия для продления такого срока.

«У Романа Сущенко в начале августа истекает третий трёхмесячный срок пребывания в безопасном месте, что является предельным количеством по УИК (Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации - ред.). Поэтому сейчас МИД Украины, защита Сущенко и сам Роман намереваются добиться продления сверхлимитного срока пребывания в безопасном месте. Путём обращения к руководству ФСИН и МИД РФ», - сказал Фейгин.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, с нарушением международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа, где работал последние 6 лет. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным.

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино). Там Сущенко находится в так называемом “безопасном месте” в колонии во избежание возникновения конфликтов и инцидентов с другими заключенными.

В конце прошедшей недели у него побывали на длительном трехдневном свидании супруга и дочь.