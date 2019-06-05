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Прогноз погоды на 5 июня: 30-градусная жара и кратковременные дожди с грозами

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Прогноз погоды на 5 июня: 30-градусная жара и кратковременные дожди с грозами
09:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В среду, 5 июня, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалистый ветер.

В Украине в среду, 5 июня, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем поднимется до 31°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"5 июня переменная облачность. В большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах (кроме востока и севера) град и шквалы 15-20 м/с, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на среду, 5 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +25…+27
  • Львов – +25…+27
  • Ивано-Франковск – +23…+25
  • Тернополь – +24…+26
  • Черновцы – +23…+25
  • Хмельницкий – +24…+26
  • Луцк – +25…+27
  • Ровно – +25…+27
  • Житомир – +25…+27
  • Винница – +25…+27
  • Одесса – +25…+27
  • Николаев – +27…+29
  • Херсон – +27…+29
  • Симферополь – +27…+29
  • Кропивницкий – +26…+28
  • Черкассы – +25…+27
  • Чернигов – +25…+27
  • Сумы – +25…+27
  • Полтава – +26…+28
  • Днепр – +26…+28
  • Запорожье – +28…+30
  • Донецк – +26…+30
  • Луганск – +27…+29
  • Харьков – +27…+29
  • Киев – +25…+27

Температура ночью будет составлять 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 31°. В последующие два дня, 6-7 июня, сохранится переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами (на севере Левобережья и в восточных областях местами), днем в западных, центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°, в западных областях 23-28°.

 

Прогноз погоды на четверг, 6 июня Фото: meteo.gov.ua

На 6-7 июня в Киеве синоптики также прогнозируют кратковременные дожди с грозами (7 июня местами). Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет составлять13-18°, днем 25-30°. В течение 8-9 июня в Киеве, по данным синоптиков, также кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на пятницу, 7 июня Фото: meteo.gov.ua

В течение 8-9 июня также ожидаются кратковременные дожди (преимущественно небольшие), грозы. Температура ночью 14-20°, днем 26-32°, на западе страны 21-27°. В Киеве и Киевской области 5 июня местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 16-18°, днем 25-27°; по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла. 

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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Дождь, Грозы, Шквалы, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине на 5 июня.
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