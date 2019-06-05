В Минэкономразвития рассказали, как выбрать туроператора

Новости Украины: В Минэкономразвития рассказали, по каким критериям нужно выбирать туроператора, чтобы не попасть на шарлатанов.

На сайте ведомства появилась некая "инструкция", которая позволит украинцам сориентироваться в аспектах выбора туроператора.

Так, чтобы уберечь себя от недобросовестных туристических фирм, первым делом необходимо убедиться в наличии лицензии и ее действительности. К этому также нужно узнать, есть ли минимальная финансовая обеспеченность организации, что позволит гарантировать возвращение своих денег за путевку в случае форс-мажоров.

В ведомстве напоминают, что недавно в условия выдачи лицензий туроператорам были внесены изменения. В соответствии с ними компания, занимающаяся турдеятельностью, должна предоставить доказательства финансовой гарантии, то есть поддержка банка либо другого кредитного учреждения.

Сотрудники туроператора обязаны предупредить своего клиента о любых изменениях, касающихся рейсов. Проверить данные турагент должен за 8 и 2 часа до вылета. Всю необходимую информацию о вылетах турист должен найти на сайте организации, чьими услугами он воспользовался.

Чтобы не попасть на мошенников, следует проверить список турагентов, с которыми сотрудничает тот или иной туропертор. Данные также должны быть указаны на веб-ресурсе компании.

Если же были какие-либо нарушения, клиент имеет право обратиться в Министерство экономического развития с соответствующими доказательствами и заявлением. В таком случае в ведомстве проверят детали ситуации, и в случае наличия нарушений туроператор получит предписание либо вовсе избавиться лицензии.