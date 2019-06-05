Зеленский о смерти мальчика: Будет политическая и уголовная ответственность

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего мальчика и заявил, что виновные должны понести суровую уголовную ответственность.

Виновные в гибели 5-летнего ребенка должны понести политическую и суровую уголовную ответственность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя.

"Это очень серьезный вопрос и все будут очень серьезно наказаны. Я уверен, будет и политическая ответственность, и уголовная ответственность. Мы об этом говорили с министром (Аваковым. - ред.) Неоднократно в течение этих двух дней ... Мы можем делать все, но не можем вернуть жизнь. Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, будьте осторожны, и к тем, кто принимает решения, пожалуйста, на законодательном уровне все должны быть очень серьезно уголовно наказаны ", - сказал Зеленский.

Он еще раз выразил соболезнование всем родным погибшего ребенка. Как сообщалось, 3 июня ребенок, получивший 31 мая огнестрельное ранение в голову, умер.

Ранее, по сообщению полиции, стало известно, что 31 мая около во время прогулки 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Однако, по информации ГБР, во время оперативного медицинского вмешательства у мальчика было обнаружено проникающее огнестрельное ранение головы.

В полиции отметили, что принятыми мерами следователей и оперативных работников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

После смерти мальчика прокуратура Киевской области переквалифицировала инкриминируемое полицейским преступление. Сейчас им сообщили о подозрении в нарушении п.2, 12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка), а также ч.2, 4 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК. Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Задержанные находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия.

В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР. После трагедии начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.