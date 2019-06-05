Скачать
Среда, 05.06.2019
Гройсман рассказал, какой должна быть цена на газ для населения в июне и июле
Кабмин обяжет "Нафтогаз" снизить цену на газ
Эскалация на Донбассе: Зеленский обсудит в Брюсселе ситуацию с коллегами
Зеленский обсудит с европейскими коллегами ситуацию на Донбассе
Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев
Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II
Дональд Трамп оконфузился перед королевой Елизаветой II

Зеленский о смерти мальчика: Будет политическая и уголовная ответственность

Зеленский о смерти мальчика: Будет политическая и уголовная ответственность
11:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего мальчика и заявил, что виновные должны понести суровую уголовную ответственность.

Виновные в гибели 5-летнего ребенка должны понести политическую и суровую уголовную ответственность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя.

"Это очень серьезный вопрос и все будут очень серьезно наказаны. Я уверен, будет и политическая ответственность, и уголовная ответственность. Мы об этом говорили с министром (Аваковым. - ред.) Неоднократно в течение этих двух дней ... Мы можем делать все, но не можем вернуть жизнь. Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, будьте осторожны, и к тем, кто принимает решения, пожалуйста, на законодательном уровне все должны быть очень серьезно уголовно наказаны ", - сказал Зеленский.

Он еще раз выразил соболезнование всем родным погибшего ребенка. Как сообщалось, 3 июня ребенок, получивший 31 мая огнестрельное ранение в голову, умер.

Ранее, по сообщению полиции, стало известно, что 31 мая около во время прогулки 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Однако, по информации ГБР, во время оперативного медицинского вмешательства у мальчика было обнаружено проникающее огнестрельное ранение головы.

В полиции отметили, что принятыми мерами следователей и оперативных работников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

Сотрудникам полиции за смерть 5-летнего мальчика может грозить пожизненное

После смерти мальчика прокуратура Киевской области переквалифицировала инкриминируемое полицейским преступление. Сейчас им сообщили о подозрении в нарушении п.2, 12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка), а также ч.2, 4 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия).

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК. Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Задержанные находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия.

В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР. После трагедии начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
04 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
05 Рябошапка: президентский законопроект "реанимирует" закрытые дела НАБУ и САП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский рассказал, есть ли у него должность для Саакашвили
У Зеленского пока нет госдолжности для Саакашвили
Итоги дня 4 июня: Первый зарубежный визит Зеленского, суд по делу об убийстве мальчика, протесты в городах Украины
Главные новости за 4 июня
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
&quot;Первый зарубежный визит&quot;: Первая леди Украины восхитила стильным образом
"Первый зарубежный визит": Первая леди Украины восхитила стильным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь