Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"

Новости Украины: Экс-президенту Виктору Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса.

Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Сергей Лещенко.

"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса. Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году”, - пояснил он.

Лещенко подчеркнул, что Ющенко действительно в сговоре с Януковичем целенаправленно перевел "Межигорье" из ДУС в сферу ведения Кабмина. Правительство в свою очередь передало "Межигорье" в устав госпредприятия “Надра Украины”, а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

“После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай”, - резюмировал Лещенко.

Он добавил, что подозрение направлено Ющенко по почте.