Отец Гандзюк считает, что суд над убийцами дочери спектакль

Новости Украины: Отец Екатерины Гандзюк: Суд над убийцами дочери спектакль. Распределены роли. Известный финал.

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор назвал судебное заседание над убийцами дочери спектаклем. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Гандзюк.

Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк. Организатора Сергея Торбина осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Нападавшего Никиту Грабчука осудили на 6 лет заключения.

Напоминаем, 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.