Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день

Новости Украины: Православная церковь 7 июня почитает священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, а также празднует третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Именно с 7 июня начинались так называемые медведяные росы, которые, согласно поверьям, являются очень вредными. Тем не менее, в старину под росу клали различные травы, лекарственные коренья, корешки. В этот период начинает цвести ромашка.

Также известно, что 7 июня (Иванов день) – начало появления мучнистой росы (медовых, сладких рос). В старину, когда не существовало действенных средств по борьбе с вредителями, мучнистые росы становились настоящим бедствием для сельских жителей. Мучнистая роса представляла собой сладкие выделения червей и тли, которые питаются соками растительности. Говорили: "Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает", "Выпала медовая роса – моровая на скотину пошла". Боролись с этой напастью самыми разными способами. Например, проводили скот через пепелище от костра. Но обычную росу очень почитали и даже говорили: "Без росы и трава не растет". 7 июня старались помолиться святому Иоанну Крестителю, чтобы попросить его уберечь огороды от этой напасти. Также в это время высаживали капусту, начинала зацветать липа.

В это время все еще возможны заморозки в почве, а потому, рекомендуют укрывать на ночь все растения. Можно высаживать зеленые черенки на укоренение, садить капусту.

В этот день хозяйки старались поплотнее укрыть всходы всех огородных растений, потому что, согласно народному календарю, с 7 июня начинали выпадать медвяные росы, якобы поражающие листья ржавчиной: "От Ивановой росы и трава ржавеет". А если в это время что-нибудь худое со скотиной приключалось, говорили: "Верно на медвяну росу напала". Да и заботливые, внимательные матери никогда бы не разрешили своим ребятишкам пробежать босыми по Ивановой росе. После этой пробежки можно было так заболеть, что ни одна знахарка не помогла бы, разве что заболевшего сразу с уголька сбрызнуть. Но и этот проверенный способ далеко не всегда выручал. Поэтому старались не рисковать, ведь "Береженого - Бог бережет".

Немало примет связано было с этим днем, но главные из них относились к цветущей рябине: "В Иванов день гляди на рябину: много цвету - будут овсы хорошие, малое цветенье - жди худа: не будет с овсом толку". "Хорошо рябина цветет - к урожаю льна", "Поздний расцвет рябины - к долгой осени".

Впрочем, не только рябине находил народ применение, он и многие другие растения без внимания не оставлял: одни его лечили, другие, кормили, третьи погоду предсказывали, а по четвертым он время проверял.

В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Именно Иоанн был самым близким человеком для Иисуса Христа из числа его учеников. Он смог предсказать не только приход Спасителя за землю, но и его смерть во имя веры. Позднее Иоанн сам крестил Иисуса в водах Иордана. При жизни обличал грешников и проповедовал христианскую веру. В том числе, Иоанн не боялся обличить тетрарха Галилей по имени Ирод Антипа, который отнял супругу своего брата и женился на ней. Сама жена Антипа, Ироиада, очень невзлюбила Иоанна, а потому, подговорила свою дочь Саломею попросить у Антипы голову Иоанна. Тот, естественно, не смог ей отказать. Ироиада, согласно существующему преданию, не разрешила хоронить голову Иоанна с телом, а спрятала ее в своих покоях. После этого голову Иоанна находили и снова теряли. Так, 7 июля датируется третье обретение главы Иоанна Крестителя.

Первое и второе обретение головы Иоанна Крестителя датируется 9 марта. Во время волнений, происходивших в Константинополе, голова была отправлена в город Емессу, но в начале IX она была вновь перенесена в Команы, поскольку в этот период были распространены гонения среди христиан. После восстановления иконопочитания голова Иоанна Крестителя снова была обретена в 850 году.

Народные приметы

Много медведяной росы – урожай богатым будет

Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы, напротив, нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.

Много цветов на рябине – будет хороший урожай овса Рябина зацвела поздно – осень долгой будет

Скотина заболела – мучнистая роса напала

Роса выпала 7 июня – будет хороший урожай льна и конопли Земля сырая к этому времени – примета того, что будет хороший урожай хлеба, и наоборот.