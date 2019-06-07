Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления в прозе

Новости Украины: Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Иван не наделен в должной мере интуицией. Он часто не может выбрать, сильно нервничает и в итоге совершает промах. Мужчина не обладает быстрым умом. Он может долго обдумывать одну проблему, не в состоянии быстро принимать решение.

Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

Среди увлечений Ивана обязательно присутствуют рыбалка и футбол. Кроме того, мужчина старается быть в курсе всех политических событий. Он всегда рад гостям и готов заводить новые знакомства.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Поздравления

Ванечка! От всей души поздравляем, и желаем никогда не останавливаться на половине пути. Всегда иди до конца и добивайся поставленных целей. Желаем, чтобы в твоей жизни присутствовало только все самое хорошее, любовь, настоящая дружба, яркие переживания, успехи и победы. Пускай твоя широкая и добрая натура всегда будет находить для себя удовольствие и интересные приключения!

Дорогой Иван, сердечно поздравляю и хочу пожелать тебе всегда оставаться Иваном — удалым молодцом! Пусть в этот день судьба напомнит, что удача на твоей стороне, пусть всегда для тебя открыты будут все дороги к большому успеху. Ваня, будь здоров, крепок, бодр, силен, умен, красив, любим и в целом безупречен.

***

Дорогой Иван, поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать высокого потенциала в любой деятельности и неугасаемого энтузиазма в любой работе. Пусть тебе часто улыбается фортуна и всегда сопутствует успех, пусть сердце твое бьется в ритме любви и счастья, пусть твой путь обходится без камней неудач и подножек друзей.

Иван, я со всей своей искренностью спешу тебя поздравить, со столь важным днем в твоей интересной, увлекательной жизни. Ты невероятно светлый, позитивный, добрый и отзывчивый человек. С тобой легко и комфортно не только в общении, но и в работе. Не теряй этого. Ты впечатляешь своей мудростью, эрудированностью и энтузиазмом. И сегодня, мне хотелось бы пожелать тебе нее жить в смятениях, отбросить любые сомнения и наслаждаться своими буднями. Не забывай про путешествия, которые подарят не только новые эмоции, но и знания.

***

Я очень давно тебя знаю, видел твои победы и маленькие неудачи. Именно поэтому могу сказать, что у тебя очень сильный и мудрый ангел-хранитель, твой советчик и помощник. Он оберегает и заботится о тебе с самого детства, подставляет свое крыло, чтобы падения были мягкими и безболезненными. А сегодня небесный друг празднует свое день рождения. Так пусть же он еще долго верой и правдой служит тебе, а ты оберегай его и не огорчай. С именинами, Иван!

Говорят, что в именины все самые сокровенные мысли и желания летят к Богу. Так пусть же крылья твоего ангела будут крепкими и надежными, а его полет – быстрым и ловким. Чтобы все твои мечты обязательно попали на небеса и воплотились в жизнь. Чтобы твой земной путь был устлан зеленой травой и цветами радости, а с неба всегда светило солнце достатка и любви. С праздником, Иван!

***

Дорогой Иван, твое имя дословно переводится как "милость Божья". И я могу с уверенностью сказать, что ты ему полностью соответствуешь. Твоя верность и преданность друзьям, забота и любовь к близким и родным людям, понимание и милосердие делают мир вокруг тебя ярче и светлей. Ты согреваешь своим теплом и добротой, даришь силу и уют. Так оставайся же таким на долгие-долгие годы. С именинами, милый Ваня!