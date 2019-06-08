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Киберполиция рассказала о самых популярных "схемах" мошенников

Киберполиция рассказала о самых популярных "схемах" мошенников
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В киберполиции рассказали как не пострадать от рук мошенников.

Для защиты своих средств на банковских счетах необходимо использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга и не использовать непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн.

Об этом информирует Департамент киберполиции Украины.

"В начале сезона отпусков в киберполицию все чаще стали обращаться граждане с сообщениями о незаконных снятиях средств с их банковских счетов. В большинстве случаев такие действия злоумышленники совершали путем перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карте пользователя. Поэтому специалисты киберполиции дали гражданам действенные советы относительно защиты своих сбережений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для минимизации рисков похищения средств с банковских счетов гражданам необходимо использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам; а также использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга (иначе можно загрузить себе фишинговое приложение).

"У большинства украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты", - советуют в киберполиции.

Гражданам также рекомендуют не передавать свою банковскую карточку третьим лицам при расчетах в учреждениях питания, магазинах и т.д. и не использовать непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн (они могут быть фишинговыми). Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //).

Отмечается, что если лицо все-таки стало жертвой подобных преступлений, нужно не медлить и сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции.

Обратиться в киберполицию можно лично во время посещения подразделений киберполиции или используя форму обратной связи на сайте киберполиции. В то же время в киберполиции сообщили, что самая распространенная из мошеннических схем выглядит следующим образом.

Абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д.) и склоняют абонента, чтобы тот перезвонил; далее - заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили.

Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких гривень), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

После получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля Интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

По данным киберполиции, меньше таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки владельцу необходимо посетить банк и подтвердить свою личность, предоставив работнику банка личный паспорт.

Уточняется, что другая, не менее распространенная, мошенническая схема проводится с помощью специальных скимминговых устройств, которые устанавливаются преступниками в банкоматы. Отмечается, что для этого даже не нужно открывать его.

"Злоумышленникам достаточно несколько секунд, чтобы установить миникамеру и поместить в картоприемник специальное устройство для считывания информации с клиентской карточки. Внешне такие устройства вообще не заметны. Их могут обнаружить только специалисты банка", - добавили в киберполиции.

Отмечается, что "анализируя различные тематические форумы в DarkNet, можно сказать, что для подготовки совершения таких преступлений преступники используют значительные средства, ведь полный комплект спецсредств может превышать 6 тысяч евро, при этом, он может "окупиться " владельцу в течение нескольких часов работы скиммера" .

"Обычно такие правонарушения совершаются преступными группами: один из участников устанавливает скиминговое устройство на банкомат, другой - изготаливает поддельную банковскую карту (так называемый "белый пластик"), последний - обналичивает похищенные средства. При этом, для сокрытия следов своей деятельности, они могут находиться даже в разных странах", - отмечают в киберполиции.

Отмечается, что с момента компрометации до момента фактического снятия средств может проходить не одна неделя, поэтому специалисты рекомендуют периодически менять PIN-код банковской карточки. Также такие действия рекомендуется проводить после возвращения из зарубежной поездки.

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Полиция, Мошенники, Воры, Киберполиция.
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