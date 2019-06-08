Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя происходит от греческих слов, "алекс" - защитник и "андрос" - мужчина.

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.

Иногда Александр излишне самоуверен или напорист, из-за чего часто страдает. Александры прирожденные лидеры. У них обычно завышенная самооценка. Довольно общительны, они всегда поддержат беседу. Правда, разговаривать Александры любят больше на темы, которые нравятся им самим. В противном случае собеседник заметит, что Александр скучает. Любят похвалу, любят ярко выражать свои достоинства.

Ни в коем случае нельзя шутками задевать самолюбие Александра. Он довольно обидчив и злопамятен. Обладатели имени Александр ставят перед собой различные цели и добиваются их. У него всегда должен быть человек, который будет его всегда сдерживать. Если такого человека не будет, то он может пристраститься к алкоголю.

В жены выбирает себе тихую и спокойную женщину.

Рожденные летом Александры особенно сильно любят детей, как своих, так и чужих.

Поздравления

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

Саша, желаю тебе от души

Здоровья, любви, много верных друзей,

Успехов тебе пожелаю больших,

И море счастливых и радостных дней!

Пускай будет толстым твой кошелек,

Чтобы слетал ты скорей на Мальдивы!

Желаю тебе в этот светлый денек

Жить всегда ярко и очень счастливо!

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

С днем твоим тебя сегодня

Александр, поздравляем,

Много сил и оптимизма,

И энергии желаем!

Чтоб азарт не угасал,

И настрой не пропадал,

Вдохновенье излучай,

Благоденствуй, процветай.

Пусть ведет тебя успех,

И звучит веселый смех,

А удача рядом будет,

И судьба тебя балует!

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за своё счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремлённости. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Александр, принимай поздравления!

Мы желаем удачи тебе

И успехов больших и везения,

И счастливых моментов в судьбе,

Как фрегат, по волнам вдохновения

Ты вперед к достиженьям лети,

Сил тебе пожелаем, терпения,

Чтоб свой остров сокровищ найти!

Александра поздравляю,

Жить желаю без забот,

В жизни добрая удача

Рядом пусть с тобой идет.

Александр, значит защитник,

Для родных ты будь щитом,

Я желаю, в личной жизни

Счастье било, чтоб ключом.

Чтоб стоял ты крепко в буре,

Гроз и шторма не боялся,

Чтоб на жизненных фронта

Ты победы добивался.

Поздравляю, Александр,

И желаю быть здоровым,

Увенчает пусть судьба

Венчиком тебя лавровым.

Верь всегда в свою удачу,

Сильным и отважным будь,

Хватит мужества, удачи,

Чтоб осилить главный путь.

Чувство пусть согреет сердце,

Вера пусть ведет вперед,

Пусть в работе, в жизни личной

Непременно повезет.

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.