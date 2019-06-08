Скачать
Суббота, 08.06.2019
Итоги 7 июня: Украина vs РФ в Гааге, Фирташ, "УДАР" Кличко и Саакашвили
Итоги 7 июня: Украина vs РФ в Гааге, Фирташ, "УДАР" Кличко и Саакашвили
Бундестаг одобрил новый пакет миграционных законов
Бундестаг одобрил новый пакет миграционных законов
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день

Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Смотрите фото (9)
Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления
08:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Имя происходит от греческих слов, "алекс" - защитник и "андрос" - мужчина.

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.

Иногда Александр излишне самоуверен или напорист, из-за чего часто страдает. Александры прирожденные лидеры. У них обычно завышенная самооценка. Довольно общительны, они всегда поддержат беседу. Правда, разговаривать Александры любят больше на темы, которые нравятся им самим. В противном случае собеседник заметит, что Александр скучает. Любят похвалу, любят ярко выражать свои достоинства.

Ни в коем случае нельзя шутками задевать самолюбие Александра. Он довольно обидчив и злопамятен. Обладатели имени Александр ставят перед собой различные цели и добиваются их. У него всегда должен быть человек, который будет его всегда сдерживать. Если такого человека не будет, то он может пристраститься к алкоголю.

В жены выбирает себе тихую и спокойную женщину.

Рожденные летом Александры особенно сильно любят детей, как своих, так и чужих.

Поздравления

Саша, Александр, Саня,

День сегодня не простой,

Мы сегодня отмечаем

Праздник, связанный с тобой.

Пусть, чего желаешь, — будет,

Пусть успех в работе ждет,

Окружают тебя люди,

В ком добро всегда живет.

Ты защитник и мужчина,

Ты силен, смел и умен.

Не зря назван Александром —

Самым лучшим из имен.

Саша, желаю тебе от души

Здоровья, любви, много верных друзей,

Успехов тебе пожелаю больших,

И море счастливых и радостных дней!

Пускай будет толстым твой кошелек,

Чтобы слетал ты скорей на Мальдивы!

Желаю тебе в этот светлый денек

Жить всегда ярко и очень счастливо!

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

С днем твоим тебя сегодня

Александр, поздравляем,

Много сил и оптимизма,

И энергии желаем!

Чтоб азарт не угасал,

И настрой не пропадал,

Вдохновенье излучай,

Благоденствуй, процветай.

Пусть ведет тебя успех,

И звучит веселый смех,

А удача рядом будет,

И судьба тебя балует!

Поздравления с днем рождения в прозе 

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за своё счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремлённости. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Александр, принимай поздравления!

Мы желаем удачи тебе

И успехов больших и везения,

И счастливых моментов в судьбе,

Как фрегат, по волнам вдохновения

Ты вперед к достиженьям лети,

Сил тебе пожелаем, терпения,

Чтоб свой остров сокровищ найти!

Александра поздравляю,

Жить желаю без забот,

В жизни добрая удача

Рядом пусть с тобой идет.

Александр, значит защитник,

Для родных ты будь щитом,

Я желаю, в личной жизни

Счастье било, чтоб ключом.

Чтоб стоял ты крепко в буре,

Гроз и шторма не боялся,

Чтоб на жизненных фронта

Ты победы добивался.

Поздравляю, Александр,

И желаю быть здоровым,

Увенчает пусть судьба

Венчиком тебя лавровым.

Верь всегда в свою удачу,

Сильным и отважным будь,

Хватит мужества, удачи,

Чтоб осилить главный путь.

Чувство пусть согреет сердце,

Вера пусть ведет вперед,

Пусть в работе, в жизни личной

Непременно повезет.

Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Александр, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, День ангела, Проза, 8 июня, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Именины Александра, День ангела Александра, Поздравления Александра, Поздравления с днем ангела Александра, Поздравления с именинами Александра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
02 Вооружитесь: основные симптомы рака легких
03 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
04 Пушистый доктор: какие болезни лечит четвероногий друг
05 Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Эстонии украинские курсанты учатся разминированию
В Эстонии украинские курсанты учатся разминированию
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (Фото)
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (Фото)
Рецепт дня: капустный пирог
Рецепт дня: капустный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь