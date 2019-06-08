Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.
Иногда Александр излишне самоуверен или напорист, из-за чего часто страдает. Александры прирожденные лидеры. У них обычно завышенная самооценка. Довольно общительны, они всегда поддержат беседу. Правда, разговаривать Александры любят больше на темы, которые нравятся им самим. В противном случае собеседник заметит, что Александр скучает. Любят похвалу, любят ярко выражать свои достоинства.
Ни в коем случае нельзя шутками задевать самолюбие Александра. Он довольно обидчив и злопамятен. Обладатели имени Александр ставят перед собой различные цели и добиваются их. У него всегда должен быть человек, который будет его всегда сдерживать. Если такого человека не будет, то он может пристраститься к алкоголю.
В жены выбирает себе тихую и спокойную женщину.
Рожденные летом Александры особенно сильно любят детей, как своих, так и чужих.
Поздравления
Саша, Александр, Саня,
День сегодня не простой,
Мы сегодня отмечаем
Праздник, связанный с тобой.
Пусть, чего желаешь, — будет,
Пусть успех в работе ждет,
Окружают тебя люди,
В ком добро всегда живет.
Ты защитник и мужчина,
Ты силен, смел и умен.
Не зря назван Александром —
Самым лучшим из имен.
Саша, желаю тебе от души
Здоровья, любви, много верных друзей,
Успехов тебе пожелаю больших,
И море счастливых и радостных дней!
Пускай будет толстым твой кошелек,
Чтобы слетал ты скорей на Мальдивы!
Желаю тебе в этот светлый денек
Жить всегда ярко и очень счастливо!
Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.
С днем твоим тебя сегодня
Александр, поздравляем,
Много сил и оптимизма,
И энергии желаем!
Чтоб азарт не угасал,
И настрой не пропадал,
Вдохновенье излучай,
Благоденствуй, процветай.
Пусть ведет тебя успех,
И звучит веселый смех,
А удача рядом будет,
И судьба тебя балует!
Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за своё счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремлённости. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.
Александр, принимай поздравления!
Мы желаем удачи тебе
И успехов больших и везения,
И счастливых моментов в судьбе,
Как фрегат, по волнам вдохновения
Ты вперед к достиженьям лети,
Сил тебе пожелаем, терпения,
Чтоб свой остров сокровищ найти!
Александра поздравляю,
Жить желаю без забот,
В жизни добрая удача
Рядом пусть с тобой идет.
Александр, значит защитник,
Для родных ты будь щитом,
Я желаю, в личной жизни
Счастье било, чтоб ключом.
Чтоб стоял ты крепко в буре,
Гроз и шторма не боялся,
Чтоб на жизненных фронта
Ты победы добивался.
Поздравляю, Александр,
И желаю быть здоровым,
Увенчает пусть судьба
Венчиком тебя лавровым.
Верь всегда в свою удачу,
Сильным и отважным будь,
Хватит мужества, удачи,
Чтоб осилить главный путь.
Чувство пусть согреет сердце,
Вера пусть ведет вперед,
Пусть в работе, в жизни личной
Непременно повезет.
Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.