Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
В Молдове считают, что произошла попытка госпереворота
В Молдове считают, что произошла попытка госпереворота
В Испании из-за аварии на карусели пострадали дети (Видео)
В Испании из-за аварии на карусели пострадали дети (Видео)
Дарио Срна покидает Кальяри
Дарио Срна покидает Кальяри
Как удачно выйти замуж: краткое пособие от Оли Цибульской
Как удачно выйти замуж: краткое пособие от Оли Цибульской

Нацполиция закупила автомобили Skoda на 182 миллиона гривен

Нацполиция закупила автомобили Skoda на 182 миллиона гривен
02:46 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: od.vgorode.ua

Новости Украины: Полиция Украины получила в распоряжение автомобили Skoda на 181,90 млн гривен.

Национальная полиция Украины 28 мая по результатам тендера заказала ООО "Еврокар" легковых автомобилей на 181,90 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

В этом году поставят 450 авто спецназначения Евро-5 2019 года выпуска со светодиодной панелью-балкой "Стрела Ultra Slim 118-84Led" и радиостанцией "Motorola DM 1400".

В частности, планируется закупить 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 439 тыс гривен, 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 400 тыс гривен и 250 белых седанов Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kw 5MG по 392 тыс гривен.

На сайте "Еврокар" они дороже: Octavia стоит 472 тыс гривен, а Rapid - 405 тыс гривен.

Кроме того, в мае Управление автомобильного транспорта Донецкой ОГА купило у другой фирмы такую же Skoda Octavia А7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG за 565 тыс гривен. Гарантийный срок на автомобили и дополнительное оборудование составляет два года. Сумма сделок на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 188,17 млн гривен.

ООО "Форвард Автоцентр" не допустили к аукционам из-за отсутствия копии договора с производителем о предоставлении полномочий участнику поставлять Skoda Rapid и Skoda Octavia. Конкурентами были ООО "Спец-Ком-Сервис" Михаила Городовых и Сергея Калюша, а также ООО "Нико Прайм Мегаполис" или ООО "Нико Авант".

Последние две компании принадлежат ООО "КУА "Ковин Капитал" Владимира Гнатишина и ООО "Нико Авто Холдинг (Украина)" Ивана Николайчука и оффшора "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" (Кипр). Гнатышин ранее был бизнес-партнером нынешнего министра юстиции Павла Петренко, одного из ближайших соратников лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Минздрав закупил 22 автомобиля в центр экстренной помощи в Закарпатье

Киевская фирма "Еврокар" принадлежит Олегу Боярину, который также владеет закарпатским заводом крупноузловой сборки ЧАО "Еврокар", а также ООО "Еврокар Сервис", ООО "Автоцентр Киев", ЧАО "Атолл Холдинг" и другими автомобильными фирмами. Всего с 2009 года победитель получил подрядов преимущественно в полиции на 479,80 млн гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Полиция, Skoda, Еврокар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Депутат БПП присоединился к команде Смешко
02 Экстренное заседание парламента Молдовы: Страну признали "захваченным государством"
03 Украинский футбольный тренер умер прямо на футбольном поле
04 Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии
05 Нежный наряд: Кейт Миддлтон очаровала публику на параде в Лондоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Журналисты показали как Зайцева живет в СИЗО (Видео)
Журналисты показали как Зайцева живет в СИЗО (Видео)
В Литве начались масштабные учения НАТО
В Литве начались масштабные учения НАТО
В аэропорту Амстердама отменили 16 рейсов
В аэропорту Амстердама отменили 16 рейсов
Сладости, которые могут себе позволить худеющие
Сладости, которые могут себе позволить худеющие
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь