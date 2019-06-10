Суд поместил под стражу полицейского, сбившего ребенка в Конотопе

Новости Украины: Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 9 июня, Полтавский суд отправил в СИЗО полицейского, который на служебном автомобиле сбил 10-летнего мальчика в Конотопе.

Полицейского арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в 30 необлагаемых минимумов. Водитель от каких-либо комментариев отказался.

Вечером 7 июня водитель, работающий в Конотопе отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой. По результатам экспертизы, водитель был трезв.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, следствие проводят следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.