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День ангела Никиты: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Никиты: значение имени и поздравления в стихах
08:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Никита в переводе с греческого языка означает "победитель".

В Западной европе можно услышать и женский вариант этого имени, он идентичен мужскому звучанию – Никита. Женское имя Никита (с ударением на последний слог) появилось после известного фильма Люка Бессона "Никита" ("Nikita", "La Femme Nikita"), где главная героиня взяла себе этот псевдоним.

Уменьшительно-ласкательное обращение Ника также является обращением к другим именам (Николай, Вероника, Моника, Никодим, Шушаника, Германик, Нина и другим) и самостоятельным именем.

В детстве Никита часто мечтает, придумывает различные интересные и необычные истории. В его сказках всегда все возможно. При этом он вплетает в эти сказки все то, что черпает из окружающего мира. если Никита чувствует обиду или поссорился с кем-то, то это будут грустные или страшные сказки. если ему удалось сделать то, что раньше не удавалось, то герои его историй тоже будут на высоте и в зените славы.

Никита жизнерадостный и упорный мальчик. Благодаря его фантазиям у него развиваются творческие способности. С возрастом Никита находит себе профессию, связанную с творчеством или искусством. Возможно, он сможет воплотить себя в таких профессиях, где нужен нестандартный подход к видению проблемы или к новым решениям. Но Никите не будет даваться все легко и просто. Больших успехов он сможет достичь только упорным трудом.

Его любознательность и обаяние привлекают к нему людей. Никита без труда находит общий язык с другими людьми и даже может найти почитателей, так как умеет красиво и грамотно выражать свои мысли. Стать вроде кумира для тех, кто не уверен в своих собственных силах. Никите стоит быть осторожней в выборе друзей, потому что, привыкнув к такому вниманию, ему будет уже сложнее отличить истинную похвалу от лести.

В семейной жизни Никита не будет обычен. ему нравится изменять свою жизнь под свои фантазии. Это может выразиться или в частых переездах, или в перемене обстановки в доме, или же в смене имиджа. его жене нужно будет успевать замечать и вновь настраиваться на волну мужа. если Никита встретит сопротивление со стороны любимой, то вначале он постарается договориться, но если это будет не возможно, то может просто сменить музу. Он не ветреный мужчина, но мужчина, не желающий расставаться со своими желаниями.

Поздравления

Никита значит "победитель",

Так достигай высот во всем.

А добрый ангел твой хранитель

Пусть бережет уютный дом.

 

Талантлив ты, амбициозен,

Уравновешен, терпелив,

Силен, умен и так серьезен!

Лови же в жизни позитив!

С этим праздником счастливым

Спешу тебя поздравить я.

Никита, пусть твои желанья

Спешат исполниться всегда!

 

Желаю крепкого здоровья

И дней веселых теплоты.

Желаю, чтобы был счастливым

И добрым оставался ты.

Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления в прозе

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Всегда были по плечу.

 

Пусть все сбудется, свершится,

Никогда не унывай.

И успех пусть повторится,

И в душе наступит май.

 

Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой тони в везеньи!

 

И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

И за каждой ждет удача!

Никита — это "победитель".

Чего здесь можно пожелать?

Препятствий много и открытий,

Легко все преодолевать.

 

А также счастья и здоровья,

Успехов много и любви.

Чтобы и в жизни нашей сложной

Все было так, как хочешь ты.

С праздничком, Никитка,

В жизни будь счастливым,

Пусть удачи нитка

Приведет к любимым.

 

Пусть здоровье крепнет,

Пусть душа летает,

Пусть у мечты заветной

Крылья вырастают!

 

И главное Никита —

Люби и будь любимым!

Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Желаю я тебе, Никита,

Чтоб все что хочется сбылось,

Чтобы здоровье было крепким

И волноваться не пришлось.

 

Пусть радость будет безграничной,

И чтоб на жизненном пути

Все было сказочно, отлично,

Тебя веселей не найти.

 

И чтобы жизнь была ярка

Волшебный поздравок мы дарим,

Удачи, нежности, добра!

И с днем рождения поздравляем!

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