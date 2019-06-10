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Зеленые святки 2019: традиции, обряды, какие травы святить на Троицу

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Зеленые святки 2019: традиции, обряды, какие травы святить на Троицу
12:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины: В православном календаре июня является особая дата, на которую особое внимание обращают верующие: Троица 2019.

Троица в Украине христиане ждут с нетерпением, ведь это радостный праздник на грани весны и лета - Святая Троица, которая соединила христианские каноны и языческие традиции, как, собственно, почти каждое традиционный праздник.

Большинство крупных праздников в церковном календаре являются переходными, то есть такими, которые зависят от Пасхи, которая в этом году была 28 апреля. Поэтому, отвечая на вопрос, когда Троица в 2019 году, сообщаем - Троица выпадают на 16 июня. Святая Троица отмечается через 50 дней после Воскресения Христа. Поэтому праздник также называют Пятидесятницей.

Троица: традиции

День святой Троицы - день рождения христианской церкви, на горе Сионе нашла свой первый храм, первых обращенных и проповедников. Троицкую неделю в народе называли Зеленой, Гряной или Клечальнй. Традиции Троицы говорят о том, что верующие люди посещают в воскресение службу, поминают родственников, особенно погибших не своей смертью. На праздник принято принимать и угощать гостей, посещать родных. Ограничений для блюд нет. Единственная традиция - каравай, символизирующий единство семьи.

Также Зеленые праздники зеленым летом празднуют, украшая свои жилища душистыми растениями, зелеными ветвями, ароматными полевыми цветами. И сейчас принято раскладывать на пол или ставить в вазы так называемое "зелья".

Какие травы святят на Троицу?

Это в первую очередь цветы, в основном полевые, и букеты, составленные из пахучих трав и зеленых ветвей деревьев: березы, липы, клена, дуба, рябины, а также аира, мяты, мелиссы, и тому подобное. Пол в доме засыпается свежей травой, которая на Троицу обладает особой силой: защищает дом от темных сил.

Также по традиции устраивают игры на Троицу. Однако важно помнить, что нельзя в воскресенье на Троицу купаться в водоемах, так русалки могут занягнуты на дно (во всяком случае так говорят). 

Троица-2019: когда и сколько отдыхаем

Святая Троица: традиции празднования

Зелень символизируют в народной традиции на Троицу жизнь, а после засохшие ветки принято сжигать. Но самое главное украшение на Троицу – это березовые ветки, которые кладут на окна в доме. Березу считают символом чистоты, непорочности, также ее издревле называли знаком отображением приближения лета, поэтому она давно стала частью традиций праздника Троица.

Традиции на Троицу подразумевают, что все верующие люди обязательно посетят церковь в этот день. Интересно, что полевыми цветами и ветками украшают не только дома и квартиры, но и полы храма, в котором читают молитвы и славят Бога.

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Традиции, Травы, Зелень, Праздники, Запреты, Обряды, 16 июня, Народные праздники, Троица 2019, Зеленые святки 2019, Плетение венков.
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